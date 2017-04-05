Дело тонкое: как восстанавливают популяцию зубров в России

На территории заповедника "Брянский лес" прошел уникальный выпуск зубров в дикую природу. Впервые животных привезли сюда из естественной среды обитания, а не из питомника, как это делали раньше.

Всего выпустили пять особей, из них четыре самки. Все это делается для того, чтобы увеличить популяцию этого краснокнижного животного на территории России.

Заповедник "Брянский лес" принимает участие в уникальном проекте восстановления популяции зубров — краснокнижных животных России.

На данный момент на территории ООПТ обитают 42 особи. Главной целью заповедника на данный момент является увеличение количества зубров. В долгосрочной перспективе "Брянский лес" совместно с другими охранными зонами хочет объединить популяции трех регионов — Брянска, Калуги и Орла.