Дело тонкое: как восстанавливают популяцию зубров в России

Всего выпустили пять особей, из них четыре самки. Все это делается для того, чтобы увеличить популяцию этого краснокнижного животного на территории России.
Заповедник "Брянский лес" принимает участие в уникальном проекте восстановления популяции зубров — краснокнижных животных России.
На данный момент на территории ООПТ обитают 42 особи. Главной целью заповедника на данный момент является увеличение количества зубров. В долгосрочной перспективе "Брянский лес" совместно с другими охранными зонами хочет объединить популяции трех регионов — Брянска, Калуги и Орла.