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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали, за что патриарх Варфоломей "мстит" патриарху Кириллу

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (550)
047534
© AP Photo / Lefteris PitarakisВселенский патриарх Варфоломей. Архивное фотоВселенский патриарх Варфоломей. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Действия константинопольского патриарха Варфоломея по созданию автокефальной церкви на Украине — его "месть" русскому патриарху Кириллу за провал Критского собора в 2016 году и одновременно оплаченный политический заказ США, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион франкоязычному порталу Orthodoxie.com.

Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
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"Действия патриарха Варфоломея уже рассекают на части тело православной церкви. Причем он делает это сознательно. Патриарх Варфоломей был предупрежден о том, что будут такие последствия, но он продолжает свою линию, выполняя политический заказ, который поступил к нему из Соединенных Штатов Америки. Руководство этой страны не скрывает того, что они являются главными заказчиками. Заказ был оплачен денежными купюрами, что также достаточно хорошо известно", — сказал митрополит Иларион в интервью, полный текст которого публикует в среду сайт ОВЦС.

По его словам, цель этого заказа – "разрушение единства православной церкви", и, "прежде всего, патриарх Варфоломей хочет разрушить Русскую православную церковь, максимально ослабить ее".

"Тем самым он хочет отомстить патриарху Кириллу за провал Критского собора, поскольку считает, что он якобы "подговорил" те православные церкви, которые отказались участвовать в соборе. Хотя, напомню, сначала об отказе от участия заявила Болгарская церковь, потом Антиохийская, потом Грузинская, каждая из них принимала решение независимо одна от другой, и у всех этих церквей были свои причины для такого решения", — заметил архиерей.

Представители Украинской православной церкви. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Он напомнил, что Московский патриархат был последним, кто отказался от участия в Критском соборе, и это решение было мотивировано исключительно тем, что, как подчеркивали в Русской церкви на протяжении всего предсоборного процесса, решения на всеправославном соборе должны приниматься консенсусом, который подразумевает участие всех общепризнанных поместных церквей.

"Если хотя бы одна церковь не участвует, значит консенсуса нет. Когда три церкви объявили о том, что не приедут на Критский собор — кроме того, Сербская церковь заявила о необходимости перенесения времени его проведения, но впоследствии переменила решение, — мы были вынуждены отказаться. Кто-то внушил патриарху Варфоломею, что все это было организовано патриархом Кириллом, и он решил отомстить таким образом", — заявил глава отдела внешних церковных связей.

Митрополит добавил, что "по-человечески это очень непорядочно", а "по-христиански — просто возмутительно". "Очень сожалею о духовном падении этого иерарха, которое стало причиной его впадения в схизму", — сказал он.

Оценивая последствия Критского собора, митрополит Иларион назвал его неудачным: "обсуждение этих документов и их имплементация в поместных православных церквах не происходит".

Священнослужитель на богослужении в Георгиевском храме в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Подло и вероломно". Почему Константинополь хочет раскола
Собор на Крите состоялся в 2016 году под председательством патриарха Варфоломея. Его участники приняли шесть документов и выступили с посланием о своем отношении к основным событиям и проблемам современного мира. В соборе участвовали предстоятели 10 из 14 поместных церквей. Не приехавшие на Крит Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская церкви были не согласны с регламентом и порядком подготовки собора и текстами ряда принимаемых документов. Синод РПЦ признал собор православных церквей на Крите важным событием, отметив при этом, что он не может рассматриваться как всеправославный, а принятые на нем документы — "как выражающие общеправославный консенсус".

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