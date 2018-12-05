Варфоломей опасается давать автокефалию украинской церкви, считает эксперт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей опасается предоставлять томос об автокефалии "единой церкви" на Украине, считает президент Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
В конце ноября Гаврилов встречался с патриархом Константинопольским в Стамбуле. По его словам, патриарх — человек очень осторожный и умный, поэтому "он совершенно справедливо опасается предоставлять права реальной автокефалии объединению раскольнических церквей с активным участием националистических элементов на Украине".
Гаврилов считает, что "есть серьезные опасения, что украинская сторона будет стимулировать и поддерживать захват храмов и насилия над православными верующими и священниками". "Вопрос в том, сможет ли Патриарх Варфоломей остановить тот беспредел, который сейчас происходит на Украине", — отметил он. При этом, по его словам, "в условиях военного положения очень сложно говорить об обеспечении прав граждан, в том числе в рамках международной конвенции гражданских и политических прав на свободу совести".
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.