Варфоломей опасается давать автокефалию украинской церкви, считает эксперт

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей опасается предоставлять томос об автокефалии "единой церкви" на Украине, считает президент Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Этот собор, как ожидается, должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Однако, судя по публикациям, новая церковь будет сильно ограничена в правах — не сможет самостоятельно решать важные вопросы, канонизировать святых, варить миро для таинства миропомазания. При этом действующая на Украине каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является полностью автономной и самостоятельно принимает решения.

В конце ноября Гаврилов встречался с патриархом Константинопольским в Стамбуле. По его словам, патриарх — человек очень осторожный и умный, поэтому "он совершенно справедливо опасается предоставлять права реальной автокефалии объединению раскольнических церквей с активным участием националистических элементов на Украине".

"Совершенно понятно, что они могут выйти из-под контроля. Есть опасения, что они смогут вести самостоятельную политику, в которой экстремистские мотивы будут доминировать над религиозными. Я так понимаю, что ему (патриарху — ред.) вряд ли хочется создавать радикальную политическую националистическую партию под названием Украинская православная церковь. И поэтому, я так понимаю, было принято решение ограничить права новой церкви — ограничиться митрополитом, ввести ограничения в канонизации святых", — заявил он РИА Новости.

Гаврилов считает, что "есть серьезные опасения, что украинская сторона будет стимулировать и поддерживать захват храмов и насилия над православными верующими и священниками". "Вопрос в том, сможет ли Патриарх Варфоломей остановить тот беспредел, который сейчас происходит на Украине", — отметил он. При этом, по его словам, "в условиях военного положения очень сложно говорить об обеспечении прав граждан, в том числе в рамках международной конвенции гражданских и политических прав на свободу совести".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.