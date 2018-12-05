СБУ обвинила УПЦ в разжигании религиозной розни

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Украинскую православную церковь (УПЦ) в распространении материалов, разжигающих вражду, сообщается на официальном сайте ведомства.
"По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни", — говорится в сообщении.
Особое внимание в СБУ уделили брошюре "Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы". За два дня силовики изъяли 75 экземпляров.
В понедельник УПЦ сообщила, что в Житомирской области начались массовые обыски в кафедральных соборах, храмах и домах священников. На прошлой неделе СБУ обыскивала дом настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Митрополит заявил, что на него оказывают политическое давление.
Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Тем не менее именно Петр Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, что положило начало расколу.
Спор об автокефалии
В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине.
В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.
Томос может получить лишь предстоятель церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе", дата которого пока не назначена.