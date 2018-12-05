СБУ обвинила УПЦ в разжигании религиозной розни

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Украинскую православную церковь (УПЦ) в распространении материалов, разжигающих вражду, сообщается на официальном сайте ведомства.

"По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни", — говорится в сообщении.

Особое внимание в СБУ уделили брошюре "Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы". За два дня силовики изъяли 75 экземпляров.

В ведомстве подчеркнули, что для этого есть "соответствующее заключение эксперта", который нашел в брошюре признаки пропаганды религиозной нетерпимости и оскорбления чувств верующих. Примеры из текста при этом не приводятся.

В понедельник УПЦ сообщила, что в Житомирской области начались массовые обыски в кафедральных соборах, храмах и домах священников. На прошлой неделе СБУ обыскивала дом настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Митрополит заявил, что на него оказывают политическое давление.

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Тем не менее именно Петр Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, что положило начало расколу.

© Фото : СБУ Печатная продукция, изъятая СБУ во время обысков в помещениях Украинской православной церкви © Фото : СБУ Печатная продукция, изъятая СБУ во время обысков в помещениях Украинской православной церкви

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине.

В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.

Томос может получить лишь предстоятель церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе", дата которого пока не назначена.