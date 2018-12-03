В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Житомирской области начались обыски в соборах, храмах и домах священников, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В частности, обыскивают Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор города и дом его настоятеля отца Сергия.
"Что ищут — неизвестно. Признак давления на представителей УПЦ очевиден. Обыски проводятся еще по десяти адресам, детали уточняем", — уточняется на сайте uragan.org.ua
Кроме того, обыски проходят в Овручской епархии, о чем сообщил ее клирик протоиерей Георгий Кузнецов. "Обыскивают собор и епархиальное управление", — приводят его слова в информационно-просветительском отделе УПЦ.
Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Тем не менее именно Петр Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, что положило начало расколу.
Спор об автокефалии
В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.
Томос может получить лишь предстоятель церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе", дата которого пока не назначена.