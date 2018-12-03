В Житомирской области начались обыски в соборах и домах священников

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Житомирской области начались обыски в соборах, храмах и домах священников, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В частности, обыскивают Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор города и дом его настоятеля отца Сергия.

"Что ищут — неизвестно. Признак давления на представителей УПЦ очевиден. Обыски проводятся еще по десяти адресам, детали уточняем", — уточняется на сайте uragan.org.ua

Кроме того, обыски проходят в Овручской епархии, о чем сообщил ее клирик протоиерей Георгий Кузнецов. "Обыскивают собор и епархиальное управление", — приводят его слова в информационно-просветительском отделе УПЦ.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) обыскала дом настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Митрополит заявил, что на него оказывают политическое давление.

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Тем не менее именно Петр Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, что положило начало расколу.

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.

Томос может получить лишь предстоятель церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе", дата которого пока не назначена.