В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
"Константинопольский патриархат вновь, кажется, уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием", — написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя итоги прошедшего 27-29 ноября Синода Константинопольского патриархата.
Он отметил, что последние решения Синода "вновь лишены конкретики".
Проект устава новой церкви
Как сообщил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле, патриарх Варфоломей выразил мнение, что "объединительный собор" все же состоится в декабре. Окончательное решение об этом должен принять Синод.
Ситуация вокруг УПЦ
В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".
Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.