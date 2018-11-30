В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.

"Константинопольский патриархат вновь, кажется, уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показало свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием", — написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя итоги прошедшего 27-29 ноября Синода Константинопольского патриархата.

Он отметил, что последние решения Синода "вновь лишены конкретики".

Проект устава новой церкви

По итогам заседания в четверг Синод Константинопольского патриархата так и не принял решение о проведении в декабре "объединительного собора" для предоставления Украине автокефалии, но при этом принял проект устава церкви.

Как сообщил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле, патриарх Варфоломей выразил мнение, что "объединительный собор" все же состоится в декабре. Окончательное решение об этом должен принять Синод.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию церкви на Украине, отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на украинских раскольников — главу "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и лидера неканонической Украинской автокефальной церкви Макария Малетича. После этого Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".

Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.