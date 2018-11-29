Патриарх Варфоломей заявил о проведении в декабре "собора" на Украине

СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что "объединительный собор" церкви на Украине состоится в декабре этого года, заявил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле делегации руководства МАП с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата.

"Патриарх Варфоломей сказал, что собор состоится в декабре, а сегодня на Синоде они обсуждали уставные и организационные вопросы проведения собора", — сказал Гаврилов.

Как сообщалось ранее в четверг, Синод Константинопольского патриархата в рамках предоставления автокефалии церкви Украины и выдачи томоса подготовил проект устава церкви.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.