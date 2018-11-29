Патриарх Варфоломей заявил о проведении в декабре "собора" на Украине

СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что "объединительный собор" церкви на Украине состоится в декабре этого года, заявил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле делегации руководства МАП с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата.
"Патриарх Варфоломей сказал, что собор состоится в декабре, а сегодня на Синоде они обсуждали уставные и организационные вопросы проведения собора", — сказал Гаврилов.
Как сообщалось ранее в четверг, Синод Константинопольского патриархата в рамках предоставления автокефалии церкви Украины и выдачи томоса подготовил проект устава церкви.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.