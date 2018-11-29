Константинопольский патриархат подготовил проект устава церкви Украины

АФИНЫ, 29 ноя — РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата не смог назначить "объединительный собор" на Украине, но подготовил проект устава церкви.
В документе, поступившем в РИА Новости, не определена дата проведения так называемого объединительного собора. Раньше ожидалось, что он будет назначен на декабрь.
"В рамках ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию церкви Украины и в ожидании издания патриаршего и синодального томоса, Святейший и Священный Синод составил конституционную хартию церкви", — говорится в пресс-релизе секретариата Синода.
По рекомендации патриарха Варфоломея, в рамках его канонической ответственности Синод реорганизовал статус "Экзархата православных приходов русской традиции в Западной Европе", тем самым доверив его иерархам Константинопольского патриархата в Европе, говорится в документе.
Ситуация вокруг УПЦ
После этого Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".
Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.