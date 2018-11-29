Константинопольский патриархат подготовил проект устава церкви Украины

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле. Архивное фото

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле. Архивное фото

АФИНЫ, 29 ноя — РИА Новости. Синод Константинопольского патриархата не смог назначить "объединительный собор" на Украине, но подготовил проект устава церкви.

В документе, поступившем в РИА Новости, не определена дата проведения так называемого объединительного собора. Раньше ожидалось, что он будет назначен на декабрь.

"В рамках ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию церкви Украины и в ожидании издания патриаршего и синодального томоса, Святейший и Священный Синод составил конституционную хартию церкви", — говорится в пресс-релизе секретариата Синода.

По рекомендации патриарха Варфоломея, в рамках его канонической ответственности Синод реорганизовал статус "Экзархата православных приходов русской традиции в Западной Европе", тем самым доверив его иерархам Константинопольского патриархата в Европе, говорится в документе.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию церкви на Украине, отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на украинских раскольников — главу "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и лидера неканонической Украинской автокефальной церкви Макария Малетича.

После этого Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".

Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.