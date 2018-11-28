В Киево-Печерскую лавру пришли описывать имущество

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом "Вестям" сообщили в монастыре.

Вечером на территорию лавры зашли "должностные лица", которые заявили, что имеют распоряжение от украинского Министерства культуры на проведение инвентаризации.

"Мы не понимаем, почему неизвестные люди без предупреждения буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей", — рассказали монахи.

По их словам, подобные распоряжения выражают "полное неуважение к святыням и верующим".

"Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам из-за того, что в Ближних пещерах сейчас происходит опись", — пожаловались в монастыре.

Впоследствии выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в подчинении Минкульта страны.

Ведомство якобы еще в сентябре потребовало от музейных работников провести полную инвентаризацию икон и других культурно-исторических ценностей храмов канонической православной церкви на Украине.

В УПЦ назвали такое решение Минкульта незаконным. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр обратил внимание на то, что все имущество, которое находится в храмах украинской православной церкци, является собственностью религиозных общин. По словам юриста, осмотреть историко-культурные ценности чиновники могут только в случае, когда оно было передано на хранение или использование религиозной общине, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

Предоставление автокефалии

В начале октября Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине, а также восстановить ее ставропигию — непосредственное подчинение Константинопольскому патриарху. Кроме того, Константинополь отменил все анафемы и запреты, наложенные Москвой на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета. Константинопольский патриархат объявил, что восстанавливает в правах и сане самого Филарета, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей. Своим решением Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Константинопольский патриархат также отозвал правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии. Таким образом патриархат фактически заявил о своих правах на Украину.

В Русской православной церкви решения Константинопольского патриархата считают легализацией раскола. РПЦ заявила, что подобные действия нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Как отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие. Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.