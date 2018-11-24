Варфоломей накануне Синода признал, что вопрос автокефалии не решен

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей за три дня до Синода признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована, поскольку ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году из-за отсутствия на нем многих поместных православных церквей, включая Русскую, но он намерен довести до конца предоставление томоса Украине.
Патриарх Варфоломей вновь говорил о планах "предоставить в ближайшем будущем статус автокефалии церкви, подвергшейся расколу в течение многих лет". По его словам, решение Константинопольской церкви является "еще одним жертвенным актом на благо многих миллионов украинских верующих".
Варфоломей повторил, что у него есть право дать томос автокефалии "Киеву, древнему церковному региону Константинополя". "У нас есть надежда, что, с Божьей помощью, скоро завершатся процессы объединения разрозненных там (на Украине) частей, чтобы мы могли продолжить подготовку и предоставление соответствующего Патриаршего и Синодального томоса, Церкви Украины воссоединенной, новой автокефальной братской церкви", — сказал патриарх.
Он также обратился за поддержкой к Румынской православной церкви, которая пока не объявляла свою позицию по Украине.
"Мы уверены, что святая Церковь Румынии также будет способствовать сохранению церковного единства и порядка по имя справедливости", — сказал Варфоломей.
До сих пор ни одна поместная церковь не поддержала решения Фанара о снятии анафемы с раскольника, патриарха неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарета.
В Стамбуле 27-29 ноября состоится Синод Константинопольской церкви. Основным вопросом на нем, как ожидается, станет ситуация с отделением церкви от государства в Греции, которая прямо касается Константинопольского патриархата. Вместе с тем предполагается обсудить и процесс предоставления автокефалии Украине. Однако пока на Украине не удалось договориться даже о дате "объединительного собора", который хотят провести местная неканоническая церковь и киевские власти.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.