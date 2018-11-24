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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Варфоломей накануне Синода признал, что вопрос автокефалии не решен

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (488)
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© AFP 2018 / Ozan KoseВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фотоВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose

АФИНЫ, 24 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей за три дня до Синода признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована, поскольку ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году из-за отсутствия на нем многих поместных православных церквей, включая Русскую, но он намерен довести до конца предоставление томоса Украине.

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле. 3 ноября 2018
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Варфоломей выступил в субботу на внеочередном заседании Синода Румынской православной церкви в его честь. Сейчас Константинопольский патриарх находится в Бухаресте в связи с открытием в воскресенье нового кафедрального собора.

Патриарх Варфоломей вновь говорил о планах "предоставить в ближайшем будущем статус автокефалии церкви, подвергшейся расколу в течение многих лет". По его словам, решение Константинопольской церкви является "еще одним жертвенным актом на благо многих миллионов украинских верующих".

Варфоломей повторил, что у него есть право дать томос автокефалии "Киеву, древнему церковному региону Константинополя". "У нас есть надежда, что, с Божьей помощью, скоро завершатся процессы объединения разрозненных там (на Украине) частей, чтобы мы могли продолжить подготовку и предоставление соответствующего Патриаршего и Синодального томоса, Церкви Украины воссоединенной, новой автокефальной братской церкви", — сказал патриарх.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко на акции Первая минута мира, которая состоялась в мемориальном комплексе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. 8 мая 2018
© Фото : Українська Православна Церква
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По его словам, подготовка к Критскому православному собору в 2016 году предусматривала другое решение проблемы предоставления автокефалии, но на соборе вопрос не обсуждался из-за отсутствия четырех поместных церквей, в том числе Русской православной церкви. "До этого момента, однако, мы не достигли единогласия — ответственность на Вселенском Патриархате, и в результате автокефалия не включена в итоге в каталог тем, подлежащих изучению Святым и Великим Собором", — сказал Варфоломей.

Он также обратился за поддержкой к Румынской православной церкви, которая пока не объявляла свою позицию по Украине.

"Мы уверены, что святая Церковь Румынии также будет способствовать сохранению церковного единства и порядка по имя справедливости", — сказал Варфоломей.

До сих пор ни одна поместная церковь не поддержала решения Фанара о снятии анафемы с раскольника, патриарха неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В Стамбуле 27-29 ноября состоится Синод Константинопольской церкви. Основным вопросом на нем, как ожидается, станет ситуация с отделением церкви от государства в Греции, которая прямо касается Константинопольского патриархата. Вместе с тем предполагается обсудить и процесс предоставления автокефалии Украине. Однако пока на Украине не удалось договориться даже о дате "объединительного собора", который хотят провести местная неканоническая церковь и киевские власти.

Пожар в Троицком соборе. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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При этом каноническая УПЦ, представляющая наибольшее число приходов, заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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