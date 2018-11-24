Патриарх Кирилл освятил памятник князю Александру Невскому в Балтийске

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 24 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу освятил в Балтийске, где находится крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море, памятник святому благоверному князю Александру Невскому на территории одноименного храма.

"То, что мы освящаем памятник князю Александру Невскому в Балтийске, является результатом размышления людей, которые вышли с инициативой установления памятников ему. С этим городом многое связано в моей жизни. Еще будучи митрополитом, в том числе Калининградским, я достаточно регулярно посещал Балтийск, совершал богослужения, встречался с прихожанами, и всякий раз посещение города было для меня событием", — сказал патриарх.

Предстоятель отметил, что личность князя является идеальным примером государственного деятеля. "Его образ защитника Руси, святого, является немеркнущим примером того, каким должен быть идеальный государственный деятель. Он должен беззаветно любить Бога, страну свою и народ свой и в самые сложные моменты быть готовым отдать свою жизнь за отечество свое", — отметил патриарх Московский и всея Руси.

Памятник был поставлен при участии фонда Андрея Первозванного, который реализует программу по увековечиванию памяти Александра Невского в различных регионах страны. "Нами реализуется программа, которая имеет целью построить храмы Александра Невского по всей периферии нашей родины. Люди могут быть невоцерковленными, но они обязательно верят во что-то хорошее, тянутся к своим историческим корням, а история нашей родины никого не может оставить равнодушным", — подчеркнул глава фонда Владимир Якунин.

Скульптура представляет собой ростовую фигуру князя Александра Невского высотой 2,5 метра. Князь изображен на участке скалистой поверхности, устремившись взглядом вдаль. Фигура поставлена с опорой на левую ногу, правая нога выставлена на шаг вперед, как символ готовности к решительным действиям. В правой руке Александра его шлем, кисть левой руки лежит на рукояти меча, символизируя бдительность. Скульптура изготовлена в трех экземплярах, один памятник поставлен в Курганской области на въезде в село Частоозерье, второй — в Белоруссии в поселке Раубичи около часовни Александра Невского.