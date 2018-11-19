Митрополит призвал сделать Исаакиевский кафедральным собором Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Исаакиевский собор, избранный по результатам онлайн голосования православным символом Петербурга, после передачи Русской православной церкви должен стать городским кафедральным собором, заявил журналистам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Исаакиевский собор был выбран православным символом Санкт-Петербурга по итогам онлайн голосования в рамках проекта "Храм78". В финал вышли 12 храмов, за Исаакиевский собор проголосовали 1486 человек из 7693.

Митрополит Варсонофий рассказал, что первым делом после принятия кафедры посмотрел, сколько ещё храмов не возвращены церкви в Петербурге, и отметил, что и Исаакиевский собор вернется.

"Немножко наберемся терпения. Я думаю, что там со временем, конечно, должен быть кафедральный собор Санкт-Петербурга", — сказал митрополит.

Он не исключил, что избрание Исаакиевского собора православным символом Петербурга поможет вернуть его РПЦ. О новом статусе собора, отметил митрополит, будут рассказывать всем туристам.

"Поможет или не поможет, я думаю, всё помогает, если будем достойны, чтобы к нам храм вернулся. Надо молиться, посещать начинать собор почаще, наполнить собор молящимися, и Господь нам всё вернёт", — сказал митрополит Варсонофий.

Митрополит отметил, что "с точки зрения божественной" неправильно, когда церковь находится при музее. "Музей должен быть при храме обязательно, но не храм при музее", — сказал он, добавив, что в свое время это произойдет.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. В настоящее время кафедральным собором Петербурга является Казанский собор.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.