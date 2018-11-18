"Темнокожий и мускулистый". Как на самом деле выглядел Иисус Христос

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Археологи обнаружили один из древнейших портретов Иисуса Христа, который расходится с наиболее известными его изображениями. На самом деле то, как он выглядел, — большая загадка для ученых и верующих. Что об этом говорит наука и как менялись представления о внешности Спасителя, — в материале РИА Новости.

Необычный портрет

"Найденное изображение Христа — очень важное открытие. Оно относится к типу иконографической модели Христа с короткими волосами, которая была особенно распространена в Египте и Сиро-Палестине, но исчезла из византийского искусства более позднего периода", — заявляют археологи в своей научной статье.

Найденный израильскими археологами "портрет" VI века — очень нетипичный. Христос на нем изображен без бороды.

© Фото : Emma Maayan Рисунок с изображением Иисуса Христа, найденный на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев © Фото : Emma Maayan Рисунок с изображением Иисуса Христа, найденный на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев

"Волосы короткие и вьющиеся, лицо продолговатое, большие глаза и удлиненный нос", — так, по словам ученых, представляли Христа ранние христиане.

Но почему никто не знал наверняка, каким он был? Библия оставила ученым большую загадку.

"В канонических Евангелиях нет описания внешности Иисуса Христа…. Просто сложилась определенная традиция его изображения на иконах, а письменных свидетельств того, как он выглядел, нет", — рассказал РИА Новости библеист Андрей Десницкий.

Отсюда парадокс: в разных регионах Иисуса Христа изображали по-разному. Например, в Эфиопии, где христианская община одна из самых древних в мире, он на иконах — темнокожий. А на древнейших изображениях в римских катакомбах или византийских базиликах Иисус Христос предстает юношей — как на знаменитой мозаике VII века в Равенне.

"Это эллинистическое влияние —в Древней Греции и Риме богов изображали юными и прекрасными. Но так продолжалось лишь до VII века, когда Вселенский собор постановил изображать Христа в его историческом воплощении, а не в аллегорическом образе юноши или агнца", — объясняет корреспонденту РИА Новости искусствовед Ирина Языкова.

"Кудряв и коренаст"

Канонический образ Христа, который можно сегодня увидеть на иконах, сложился только к VI веку. Одним из образцов, как утверждает Языкова, стала икона из Синайского монастыря.

CC0 / Public domain / Энкаустическая икона Христос Пантократор из Синайского монастыря CC0 / Public domain / Энкаустическая икона Христос Пантократор из Синайского монастыря

"Такое изображение Христа еще называют иудео-эллинистическим, потому что оно опиралось на античный канон гармоничного, красивого лица и в то же время пыталось передать ближневосточные черты. Но специально его еврейское происхождение никто не подчеркивал. Наоборот, иконописцы показывали, что это — универсальный человек", — говорит искусствовед.

А вот в XXI веке этническая принадлежность Иисуса стала очень важна, правда, только для ученых. Судебный антрополог из Манчестерского университета Ричард Нив попытался восстановить облик жителя Палестины I века нашей эры, чтобы хоть как-то приблизиться к разгадке тайны внешности Спасителя. Эксперт провел рентгеновский анализ трех черепов той эпохи, найденных при раскопках в окрестностях Иерусалима. Кроме того, он обратился к рисункам того времени. Результат получился, мягко говоря, неожиданным.

Скорее всего, у Христа, как предполагает Нив, были короткие черные кудрявые волосы. С большой долей вероятности глаза у него были темными. По иудейской традиции, Иисус носил бороду. Возможно, он был невысок, — рост среднего семитского мужчины I века нашей эры, судя по найденным скелетам, не превышал 165 сантиметров. А так как Христос, по Евангелию, был сыном плотника и, скорее всего, сам плотничал, то он был широкоплечим и мускулистым, предполагает Ричард Нив.

Споры о лице

Судя по сделанному Нивом описанию, внешне Иисус Христос ничем не выделялся. Любопытно, что церковные авторитеты говорили об этом еще во II веке нашей эры.

Именно с этого времени в христианской среде начался спор о том, как выглядел Спаситель.

Одни богословы утверждали, что внешне он был невзрачным, ссылаясь на фразу из ветхозаветной книги пророка Исайи: "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое". Другие же отстаивали гипотезу о его красоте. "Если бы Он не имел в лице и во взоре чего-то небесного, апостолы никогда не последовали бы за Ним тотчас", — писал в IV веке блаженный Иероним.

CC0 / Public domain / Фреска из катакомб святой Коммодиллы в Риме CC0 / Public domain / Фреска из катакомб святой Коммодиллы в Риме

Однако никто из них не знал точного ответа. Дело в том, что все описания основывались исключительно на устном предании, замечает доцент кафедры Библеистики Богословского факультета ПСТГУ священник Константин Польсков.

"Мы не можем утверждать, что даже встречающиеся в катакомбах изображения Христа первых веков нашей эры являются фотографическими. Это все же некое предание, осмысленное христианской общиной", — поясняет он в беседе с РИА Новости.

Единственный вариант

Впрочем, у ученых есть ключ к разгадке этой тайны. В 1976 году профессор Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) Джон Джексон реконструировал облик Христа на основе Туринской плащаницы.

А в 2018 году специалисты Университета Падуи при помощи новейших технологий создали трехмерное изображение Христа на основе оставшегося на ткани плащаницы отпечатка тела.

"Согласно нашим исследованиям, Иисус был человеком необычайной красоты: высокий, но очень сильный. Ростом был почти 180 сантиметров, на 15 сантиметров выше среднего. У его лица было царственное, величественное выражение", — заявил в интервью La Stampa профессор Джулио Фанти, возглавивший исследование плащаницы.

Однако наука до сих не подтвердила, является ли Туринская плащаница тем самым куском ткани, в который было обернуто тело Спасителя после его смерти. На данный момент в ее подлинность можно только верить, отмечает отец Константин Польсков.

"В этом смысле ответ на вопрос, можно ли точно восстановить исторический портрет Христа, скорее отрицательный", — заключает богослов.