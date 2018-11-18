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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Темнокожий и мускулистый". Как на самом деле выглядел Иисус Христос

(обновлено: 08:07 18.11.2018)
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© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина в образе Иисуса Христа. Архивное фотоМужчина в образе Иисуса Христа. Архивное фото
© Depositphotos / VitalikRadko

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Археологи обнаружили один из древнейших портретов Иисуса Христа, который расходится с наиболее известными его изображениями. На самом деле то, как он выглядел, — большая загадка для ученых и верующих. Что об этом говорит наука и как менялись представления о внешности Спасителя, — в материале РИА Новости.

Необычный портрет

"Найденное изображение Христа — очень важное открытие. Оно относится к типу иконографической модели Христа с короткими волосами, которая была особенно распространена в Египте и Сиро-Палестине, но исчезла из византийского искусства более позднего периода", — заявляют археологи в своей научной статье.

Найденный израильскими археологами "портрет" VI века — очень нетипичный. Христос на нем изображен без бороды.

© Фото : Emma MaayanРисунок с изображением Иисуса Христа, найденный на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев
© Фото : Emma Maayan
Рисунок с изображением Иисуса Христа, найденный на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев

"Волосы короткие и вьющиеся, лицо продолговатое, большие глаза и удлиненный нос", — так, по словам ученых, представляли Христа ранние христиане.

Но почему никто не знал наверняка, каким он был? Библия оставила ученым большую загадку.

Выставка Янтарные вехи истории в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рождество: почему для науки Иисус Христос — реальный персонаж

"В канонических Евангелиях нет описания внешности Иисуса Христа…. Просто сложилась определенная традиция его изображения на иконах, а письменных свидетельств того, как он выглядел, нет", — рассказал РИА Новости библеист Андрей Десницкий.

Отсюда парадокс: в разных регионах Иисуса Христа изображали по-разному. Например, в Эфиопии, где христианская община одна из самых древних в мире, он на иконах — темнокожий. А на древнейших изображениях в римских катакомбах или византийских базиликах Иисус Христос предстает юношей — как на знаменитой мозаике VII века в Равенне.

CC BY-SA 4.0 / Petar Milošević / "The good Shepherd" mosaic in mausoleum of Galla Placidia. UNESCO World heritage site. Ravenna, Italy. 5th century A.D. (cropped a photo)Мозаика «Христос — Добрый Пастырь» в мавзолее Галлы Плацидии
CC BY-SA 4.0 / Petar Milošević / "The good Shepherd" mosaic in mausoleum of Galla Placidia. UNESCO World heritage site. Ravenna, Italy. 5th century A.D. (cropped a photo)
Мозаика «Христос — Добрый Пастырь» в мавзолее Галлы Плацидии

"Это эллинистическое влияние —в Древней Греции и Риме богов изображали юными и прекрасными. Но так продолжалось лишь до VII века, когда Вселенский собор постановил изображать Христа в его историческом воплощении, а не в аллегорическом образе юноши или агнца", — объясняет корреспонденту РИА Новости искусствовед Ирина Языкова.

"Кудряв и коренаст"

Канонический образ Христа, который можно сегодня увидеть на иконах, сложился только к VI веку. Одним из образцов, как утверждает Языкова, стала икона из Синайского монастыря.

CC0 / Public domain / Энкаустическая икона Христос Пантократор из Синайского монастыря
CC0 / Public domain /
Энкаустическая икона Христос Пантократор из Синайского монастыря

"Такое изображение Христа еще называют иудео-эллинистическим, потому что оно опиралось на античный канон гармоничного, красивого лица и в то же время пыталось передать ближневосточные черты. Но специально его еврейское происхождение никто не подчеркивал. Наоборот, иконописцы показывали, что это — универсальный человек", — говорит искусствовед.

А вот в XXI веке этническая принадлежность Иисуса стала очень важна, правда, только для ученых. Судебный антрополог из Манчестерского университета Ричард Нив попытался восстановить облик жителя Палестины I века нашей эры, чтобы хоть как-то приблизиться к разгадке тайны внешности Спасителя. Эксперт провел рентгеновский анализ трех черепов той эпохи, найденных при раскопках в окрестностях Иерусалима. Кроме того, он обратился к рисункам того времени. Результат получился, мягко говоря, неожиданным.

Скорее всего, у Христа, как предполагает Нив, были короткие черные кудрявые волосы. С большой долей вероятности глаза у него были темными. По иудейской традиции, Иисус носил бороду. Возможно, он был невысок, — рост среднего семитского мужчины I века нашей эры, судя по найденным скелетам, не превышал 165 сантиметров. А так как Христос, по Евангелию, был сыном плотника и, скорее всего, сам плотничал, то он был широкоплечим и мускулистым, предполагает Ричард Нив.

Споры о лице

Судя по сделанному Нивом описанию, внешне Иисус Христос ничем не выделялся. Любопытно, что церковные авторитеты говорили об этом еще во II веке нашей эры.

Именно с этого времени в христианской среде начался спор о том, как выглядел Спаситель.

Одни богословы утверждали, что внешне он был невзрачным, ссылаясь на фразу из ветхозаветной книги пророка Исайи: "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое". Другие же отстаивали гипотезу о его красоте. "Если бы Он не имел в лице и во взоре чего-то небесного, апостолы никогда не последовали бы за Ним тотчас", — писал в IV веке блаженный Иероним.

CC0 / Public domain / Фреска из катакомб святой Коммодиллы в Риме
CC0 / Public domain /
Фреска из катакомб святой Коммодиллы в Риме

Однако никто из них не знал точного ответа. Дело в том, что все описания основывались исключительно на устном предании, замечает доцент кафедры Библеистики Богословского факультета ПСТГУ священник Константин Польсков.

"Мы не можем утверждать, что даже встречающиеся в катакомбах изображения Христа первых веков нашей эры являются фотографическими. Это все же некое предание, осмысленное христианской общиной", — поясняет он в беседе с РИА Новости.

Единственный вариант

Впрочем, у ученых есть ключ к разгадке этой тайны. В 1976 году профессор Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) Джон Джексон реконструировал облик Христа на основе Туринской плащаницы.

© РИА Новости / СтрельниковПерейти в фотобанкОблик Иисуса Христа. Снимок Туринской Плащаницы. Репродукция
© РИА Новости / Стрельников
Перейти в фотобанк
Облик Иисуса Христа. Снимок Туринской Плащаницы. Репродукция

А в 2018 году специалисты Университета Падуи при помощи новейших технологий создали трехмерное изображение Христа на основе оставшегося на ткани плащаницы отпечатка тела.

Место хранения Туринской плащаницы в Дуомо ди Торино
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Загадки Туринской плащаницы: ученые готовят сенсацию

"Согласно нашим исследованиям, Иисус был человеком необычайной красоты: высокий, но очень сильный. Ростом был почти 180 сантиметров, на 15 сантиметров выше среднего. У его лица было царственное, величественное выражение", — заявил в интервью La Stampa профессор Джулио Фанти, возглавивший исследование плащаницы.

Однако наука до сих не подтвердила, является ли Туринская плащаница тем самым куском ткани, в который было обернуто тело Спасителя после его смерти. На данный момент в ее подлинность можно только верить, отмечает отец Константин Польсков.

"В этом смысле ответ на вопрос, можно ли точно восстановить исторический портрет Христа, скорее отрицательный", — заключает богослов.

© Скриншот с Youtube / TgPadova Telenuovo3D "копия" Иисуса Христа
© Скриншот с Youtube / TgPadova Telenuovo
3D "копия" Иисуса Христа
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