ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Историки из университета Хайфы обнаружили на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО — в византийской церкви в самом сердце пустыни Негев — уникальное изображение лица Иисуса, сообщает издание The Times of Israel.

По сообщению издания, специалисты обнаружили поразительный рисунок на потолке древнего христианского храма, который уже практически разрушен. Считается, что церковь тут была возведена еще в триста пятидесятом году нашей эры.

Доктор искусствоведения Эмма Мааян-Фанар, участница междисциплинарного исследовательского проекта, заметила настенную роспись спустя столетие после открытия самой церкви византийского периода.

"Я оказалась там в нужное время, в нужном месте и под определенным углом зрения вдруг увидела глаза. Это было лицо Иисуса времен его крещения", — сообщила Мааян-Фанар изданию. Изображение настолько потускнело, что ей чудом удалось разглядеть его, добавила исследовательница.

Археологи отмечают, что облик значительно отличается от того Христа, которого обычно изображали на иконах.

Jesus image, hidden in plain sight at Negev church, is one of earliest in Israel https://t.co/Z2TOEuU125 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 15 ноября 2018 г.

На рисунке изображено лицо молодого человека без бороды, с короткими кудрявыми волосами, большими глазами и длинным носом. Портрет, как утверждают исследователи, был частью более широкой картины и является "первой доиконоборческой сценой крещения Христа, поскольку рядом с ним нарисовано другое лицо, окруженное нимбом", говорят ученые.

Доктор Мааян-Фанар идентифицировала вторую, более крупную фигуру, как Иоанна Крестителя.