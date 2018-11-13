Патриарх Варфоломей осудил обучение детей в военных лагерях на Украине

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что детей надо воспитывать в общечеловеческих ценностях, а не учить убивать, как это делают националисты на Украине.

Накануне телеканал "Евроньюс" показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области Украины детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечается в сюжете, "наставник" из молодёжной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодёжи и спорта Украины, отмечает телеканал.

Патриарх Варфоломей на встрече во вторник с группой детей из организации "Книга добра" и их учителями заявил, что детей нельзя учить убивать.

"Мы хотели бы, чтобы эти дети росли с ценностями общечеловеческими, а не давали им оружие в таком возрасте, как я видел вчера вечером по телевидению. Экстремистские группы в их стране мобилизуют этих детей в очень маленьком возрасте и учат их использовать оружие, чтобы убивать ближних", — сказал Варфоломей. Видеозапись части встречи опубликовал Фанар.

Заявление с осуждением призывов к насилию в Донбассе, где проводят военную операцию киевские власти, прозвучало на фоне церковного конфликта на Украине, в котором Варфоломей сейчас занимает позицию киевских властей по вопросу предоставления автокефалии.

"Политическая обстановка, политическая ненависть не могут становиться объектом эксплуатации этих детей в таком невинном возрасте", — сказал патриарх.

Варфоломей сказал, что дети должны расти с такими мыслями, обучением, верованиями, которые создают лучший мир, где нет подобных столкновений, кровопролитий, войн, как мы видим сегодня в 21-м веке.

Патриарх пожелал, чтобы "Книга добра" была всегда открыта и всегда использовалась в каждодневной жизни, не только на Украине, но во всем мире.

"Книга добра" — это международный социальный проект, на Украине он проходит под патронатом президента Петра Порошенко при поддержке министерства иностранных дел.