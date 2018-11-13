Поклонская заявила, что приложит все силы для помощи верующим на Украине

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Нарушение прав верующих Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине является острым вопросом, люди обращаются и просят помочь, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

"Острый вопрос: нарушение прав православных верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Ситуация просто дикая, события развиваются стремительно и последствия могут быть просто непредсказуемыми. Люди обращаются, просят помочь. Буду прилагать все силы для защиты наших исторических ценностей и православной Церкви", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.