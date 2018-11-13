Наталья Поклонская: рядом с женщиной должен быть тот самый мужчина

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не планирует создавать политическую партию, но думает о возможности основания общественного движения для работы с подростками, помощи детям Донбасса, православным верующим на Украине и крымским предпринимателям. Об этом, а также о том, как изменилась ее жизнь после замужества и как она относится к критике коллег-депутатов, Поклонская рассказала в интервью РИА Новости. Беседовал Виктор Лященко.

— Наталья Владимировна, какой вы видите свою дальнейшую политическую карьеру? На чем сосредоточите свое внимание в ближайшее время? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Поклонская допустила создание нового общественного движения

— Для всех сомневающихся в моей политической ориентированности и переживающих за мое депутатское будущее и политическую судьбу, не пытаясь интерпретировать интерпретаторов, тщательно подбирая выражения, отмечу следующее. Несмотря ни на что, очень важным для себя считаю реализацию проекта помощи детям Донбасса. Недавно мне удалось там побывать, мы совместно с Тушинской детской больницей привезли в Москву, организовали лечение и операции более чем для двух десятков деток. Этот канал заработал, я на постоянной связи с министром здравоохранения ЛНР, работаем по каждому конкретному случаю, когда нужна помощь высококвалифицированных специалистов и новейшее медицинское оборудование.

Есть очень интересный и перспективный проект в сфере подростковых коммуникаций и воспитания. Идея в том, чтобы привлекать трудных подростков к уходу за своими сверстниками инвалидами. Считаю его уникальным по содержанию и возможным результатам. Пилотным регионом постараемся сделать Крым.

Кроме того, весьма чувствительной темой остается нарушение прав крымчан и севастопольцев как со стороны Украины и других стран, так и различного рода чиновников, забронзовевших в своих креслах. При этом люди отмечают недостаточную эффективность деятельности должностных лиц, призванных защищать права человека. Это очень серьезный, перезревший вопрос.

— Будет ли украинская тематика присутствовать в вашей работе?

— Острый вопрос — нарушение прав православных верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Ситуация просто дикая, события развиваются стремительно и последствия могут быть просто непредсказуемыми. Люди обращаются, просят помочь. Буду прилагать все силы для защиты наших исторических ценностей и православной Церкви.

— Вы покинули пост руководителя антикоррупционного комитета Госдумы. Какие-то наработки в этой сфере остались? Намерены продолжить работу по борьбе с коррупцией в стране?

— Работа в качестве председателя комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов выявила ряд узких мест в антикоррупционном законодательстве. Кроме того, во многих обращениях граждан, касающихся самых разных вопросов, поднимается антикоррупционная тематика. А поскольку мой законопроект, касающийся установления ответственности для депутатов за конфликт интересов, скоро год как лежит в экспертном совете фракции "Единая Россия" без какого-либо движения, то пока не вижу для себя перспектив реализации этой темы по партийной линии, равно как и ряда других моих законодательных инициатив.

Более того, в последнее время мне много чего советуют мои коллеги: то определиться с депутатским мандатом, то с моим членством во фракции, то подбирать слова и выражения, а то и вовсе говорят, что я заносчивая и нелюдимая, мол, никакой возможности нормального общения со мной нет. Видит бог, не я выбрала такую тональность и такое содержание работы.

Крымские предприниматели и бизнесмены обращаются ко мне с информацией о том, что предусмотренный для российских юридических лиц порядок возмещения НДС в рамках торговой деятельности в Евразийском экономическом союзе для них не работает. Нашу крымскую продукцию расценивают как товары, поступившие из третьих стран, и требуют полной их растаможки и декларирования. Наши предприниматели терпят убытки, реализовывать свою продукцию им становится невыгодно, они оказываются в неравных конкурентных условиях по сравнению с другими бизнесменами. Кроме того, считаю, что равные возможности необходимы всему российскому бизнесу в целом.

Информационная сфера. Сегодня она приобретает все большее значение в жизни людей. Считаю очень важным разработку предложений по защите людей от негативного информационно-психологического воздействия, в том числе с использованием различных технологий и приемов манипулирования. Я воочию убедилась, к чему это может привести, на примере событий в Киеве в феврале 2014 года.

— Разговоры в СМИ о якобы создании вами некоего общественного движения или партии имеют под собой основание?

— Я получаю массу обращений от граждан и участников проектов с просьбой придать работе более системный характер, собрать людей, объединенных идеей реализации того или иного проекта, на постоянной основе. Поэтому я всерьез задумалась над тем, чтобы поддержать эти инициативы, поступающие ко мне от людей. Кто-то поспешил сделать вывод, что я собираюсь создавать некую новую политическую силу. Хотя не вижу в слове "политика" ничего страшного. Ведь исторически этот греческий термин все лишь означает искусство управления государством (полисом). Сегодня ученые рассматривают политику как деятельность общественных групп и совокупность общественных институтов, управляющих общественными отношениями.

Кроме того, удивительно, но термин "политический" никого не смущал, когда недавно в прессе появилась провокационная информация о создании некой партии "Сила России" с моим участием. Видно тогда это было частью плана или замысла, преследующего целую совокупность политтехнологических и иных целей. Но как вы, наверное, увидели, речь идет в первую очередь о координации в социальной сфере, о защите прав человека. Поэтому посмотрим и подробнейшим образом проанализируем то, что мне напишут и посоветуют люди, к которым я обратилась в социальных сетях.

Решение о поддержке того или другого общественного объединения может быть принято только при наличии соответствующего социального и общественного запроса и в первую очередь инициативы самих людей. Однозначно поспешили те эксперты, которые раздавали заранее заготовленные комментарии относительно туманных перспектив некой политической партии, которую я могу создать, а также те, кто намекнули мне на организацию моего отзыва крымскими избирателями и посоветовали быть внимательнее к формулировкам. Не спешите и не переживайте, не решайте за других, ведь в глазах людей вы выглядите не больше чем волками в овечьей шкуре.

— Какое название было бы уместно для проекта?

— Дело не в названии, а в том, каковы будут результаты его деятельности, какими добрыми делами оно сможет прирасти. Нет цели что-то придумывать ради имитации какой-то, пусть даже самой благородной деятельности, создавать движение ради самого движения. Такого не будет. Если я приму такое очень непростое и ответственное решение, то хорошо понимаю, что работы значительно прибавится. А название должно отражать суть, смысл, может быть, цель деятельности движения, не вводить в заблуждение людей, не быть красивой вывеской для пустышки или прикрытием для безальтернативной бюрократии.

— ЕСПЧ принял к рассмотрению вашу жалобу на справедливое судебное разбирательство на Украине. Когда планируется ее рассмотрение и намерены ли вы принять в нем участие?

— Дата рассмотрения жалобы пока не определена, но, учитывая совокупность имеющихся факторов, допускаю, что это может быть не скоро. Этим делом занимаются мои адвокаты, но насколько знаю, мое участие в рассмотрении не предусмотрено.

— Ранее вы приглашали президента США Дональда Трампа посетить Крым, чтобы убедиться в правильности принадлежности полуострова России. Как думаете, почему не последовало никакой реакции?

— У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым — значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила.

— Почему США усиливают санкционное давление на Россию?

— Это их последовательная позиция. США вообще в последнее время усиливают давление не только на нашу страну, а, мягко говоря, выводят из зоны комфорта даже своих давних партнеров и друзей. Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки. Чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках. Я бы на месте советников американского президента поинтересовалась нашим фольклором — полезная вещь.

— Есть ли в ваших планах рабочие визиты в другие страны?

— Думаю, что безмерно рады были бы меня видеть в Киеве, для того чтобы допросить по целому ряду возбужденных в отношении меня уголовных дел. По этой причине к приглашениям зарубежных коллег приходится относиться с осторожностью.

— По вашему мнению, когда воцарится мир на Донбассе?

— Мир на Донбассе очень нужен, просто необходим как воздух. Дай бог, чтобы те, от кого это зависит, поняли это и поставили жизни людей выше своих политических и иных амбиций.

— Поддерживаете ли вы отношения с украинскими политиками? Что они говорят о Крыме? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Поклонская назвала безрассудством запрет чиновникам Украины посещать Крым

— Из всех политиков, по понятным причинам, нахожусь в постоянной переписке только с генеральным прокурором Украины. Говорить и думать о Крыме они могут все что угодно. Но где-то в глубине души, я уверена, они понимают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют. Чем быстрее у них отболят и отвалятся все амбиции относительно недолгого и бесславного пребывания Крыма в составе Украины, тем лучше для них же — сберегут здоровье себе и своим потомкам.

— Ряд выходцев из Крыма попали в список специальных экономических мер РФ, введенных в ответ на санкции Киева. В их числе Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также бывшие крымские политики и бизнесмены Андрей Сенченко и Сергей Куницын. По вашей информации, имеют ли они активы в Крыму?

— К сожалению, можно с большой долей уверенности говорить, что имеют и владеют через родственников, аффилированных и подставных лиц. Будучи прокурором Крыма, я начала работу по выявлению таких активов. Не знаю, как она ведется сегодня, но уверена, что этот кран пора прикрутить навсегда. Негоже давать зарабатывать в Крыму тем, кто не уважает выбор крымчан и ненавидит все, что там происходит хорошее и позитивное.

— Какова судьба вашего обращения в Генпрокуратуру Украины с просьбой начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, причастных к госперевороту на Украине?

— Я получила ответ, что в настоящее время по моему заявлению проводит проверку СБУ. Наверное, завтра начнут допрашивать и арестовывать подозреваемых.

— Эксперты говорят о напряженности в Азовском море, на Украине звучат планы вплоть до размещения кораблей НАТО. Насколько, по вашему мнению, им суждено сбыться?

— Наши партнеры знают, что Россия как за словом, так и за делом в карман не полезет. Что касается Украины, то хотеть разместить и разместить — это две абсолютно разные вещи. Можно, конечно, до бесконечности подзуживать натовцев, мол, приходите в наши территориальные воды, позиции стратегически выгодные, пощекочем нервы России. Но в альянсе окончательно голову не потеряли же, понимают, к чему это может на деле привести.

— Как вы думаете, какие выводы должны быть сделаны после трагедии в Керченском колледже?

— Я была на месте трагедии, приезжала затем и на похороны жертв. Первый и самый главный вывод — необходимо приложить все силы, чтобы такое никогда больше не повторилось ни в одном уголке России. Я говорила уже о необходимости разработки комплексных мер в сфере информационно-психологической безопасности, в первую очередь молодежи, подрастающего поколения. Именно на них приходится основной удар, они наиболее уязвимы и становятся главной мишенью для негативного и разрушительного воздействия и различного рода манипуляций.

Плюс, конечно, разработка единых общих и обязательных критериев безопасности учебных учреждений, которые должны безукоризненно соблюдаться.

— Ранее вы заявляли, что намерены уделить внимание работе крымского сафари-парка "Тайган", откуда к вам поступают жалобы на оказание услуг ненадлежащего качества. Что конкретно планируете предпринять?

— Я уже просто не знаю, что там в этом парке еще должно случиться, чтобы надзорные органы поняли и обратили внимание на ситуацию, которая там годами складывается. Не понимать, что такие животные, как львы, источник повышенной опасности и представляют реальную угрозу для жизни человека, по крайней мере, безответственно.

Ко мне на приеме в Симферополе обратилась женщина, пострадавшая во время посещения парка львов "Тайган". Мало того, что ей были оказаны услуги ненадлежащего качества, которые привели к телесным повреждениям и медицинскую помощь ей неквалифицированно оказывал ветеринар, так еще впоследствии и вовсе попытались свалить вину на нее, утверждая, что она была в состоянии алкогольного опьянения, что спровоцировало животного. К сожалению, это далеко не первый случай, когда люди калечатся, надеясь получить положительные эмоции от общения с животными.

По итогам рассмотрения этого и других материалов депутатские запросы будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, МВД России.

— Наталья Владимировна, ваше замужество вызвало большой ажиотаж в СМИ. Как изменилась ваша жизнь в новом семейном статусе? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу‍

— Сегодня в реализуемых проектах работаем совместно с моим мужем, Иваном Соловьевым. У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы — последние два года возглавлял аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе.

— Есть ли у вас рецепт, как стать успешной?

— Самое главное — не забывать, что ты женщина, а для этого рядом должен быть тот самый мужчина, который и делает женщину счастливой.

В карьерном же росте иногда приходится забывать, что ты женщина, и перейти эту тонкую грань достаточно легко и просто. Очень важно вовремя это почувствовать. Мужчинам-конкурентам хорошо бы не забывать об этом. Уважение и благородство еще никто не отменял. Женщина же в современном, очень непростом мире должна сохранять свои женские качества: нежность, внутреннюю и внешнюю красоту, достоинство и терпение.