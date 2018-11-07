Архиепископ Амвросий прокомментировал отказ во въезде на Украину

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ректор Московской духовной академии (МДА) архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков), которого в среду не пустили на Украину, сообщил, что ему было отказано пограничниками по "откровенно надуманным причинам", и назвал этот акт "иллюстрацией "любви"", о которой так много говорит в последнее время патриарх Константинопольский Варфоломей.

"Я прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии (КДА). Меня задержали на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны), провели в отделение пограничной службы на собеседование и отказали во въезде на территорию Украины", — написал архиепископ Амвросий в своем Telegram-канале.

По его словам, в бумаге, выданной ему пограничниками, была официально указана "откровенно надуманная причина" о том, что он "не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины". В то же время архиерей отметил, что у него было с собой приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, и его проживание планировалось вместе с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. Когда он сказал об этом и спросил, как понимать указанную причину, то ему пограничники не ответили.

Архиепископ Амвросий также напомнил, что президент Украины Петр Порошенко в среду заявил о том, что священникам Русской православной церкви "нечего делать" на Украине и призвал их покинуть страну.

"Как оказалось позже, уже за час до моего прилета в Киев в группе "автокефальной церкви Украины" появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою. Для меня вся эта ситуация — иллюстрация "любви", о которой так много говорит в последнее время патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям "северных братьев", то есть священнослужителей Русской православной церкви", — отметил ректор МДА.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Московского патриархата.

Синод также назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.