Пенсионерка Надежда Пермиловская, перекрестясь, аккуратно поднимает икону с пола. «Видите, какой сильный ветер с Северной Двины, аж образа падают», — говорит она. За памятником культуры федерального значения — Никольской часовней 1728 года в селе Ракула — она присматривает почти 20 лет. Сама тут живет с 1980 года.

«Долгое время на часовню никто не обращал внимания. В 2005-м мы решили ее отремонтировать, чтобы проводить там службы. Внутри было грязно, двери рассохлись, стекла выбиты. Мы навели порядок, внутри все побелили. Но прошла зима, и вся побелка облупилась», — вспоминает пенсионерка, открывая двери часовни.