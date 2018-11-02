МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал для телеканала RT заявление представителя Константинопольского патриархата о прекращении существования УПЦ МП.
По мнению архиепископа Климента, подобные заявления Иова свидетельствуют о его необразованности.
"В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. И те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними. Поэтому <…> владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом", — заявил Климент.
Архиепископ также напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не подчиняется Константинополю, а его решение об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет значения.
"Как можно отменять документы 300-летней давности? <…> Это же просто абсурдное заявление", — заявил он, отметив, что Киевская митрополия того времени не соответствует нынешним границам УПЦ.
Православный раскол
В Киеве рассчитывают получить томос об автокефалии до конца года. Его можно вручить получить только предстоятелю "объединенной" церкви, которого выберут на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ в нем участвовать отказалась.