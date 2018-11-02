МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал для телеканала RT заявление представителя Константинопольского патриархата о прекращении существования УПЦ МП.

Ранее архиепископ Иов заявил, что решение о предоставлении неканоническим церковным структурам на Украине автокефалии де-факто привело к упразднению УПЦ МП. Он также допустил пересмотр статуса Русской православной церкви, если Константинопольский патриархат сочтет это необходимым. В РПЦ заявили, что готовы "помочь собрату с лечением", и объяснили высказывания личной злобой в отношении Русской церкви.

По мнению архиепископа Климента, подобные заявления Иова свидетельствуют о его необразованности.

"В Евангелии Господь говорит, что первый в церкви — это не тот, кто в ней начальник, а тот, кто является всем слугой. И те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними. Поэтому <…> владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом", — заявил Климент.

Он подчеркнул, что такие "прописные истины" знают даже маленькие дети, посещающие воскресные школы.

Архиепископ также напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не подчиняется Константинополю, а его решение об отмене указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату не имеет значения.

"Как можно отменять документы 300-летней давности? <…> Это же просто абсурдное заявление", — заявил он, отметив, что Киевская митрополия того времени не соответствует нынешним границам УПЦ.

Православный раскол



В середине октября Константинопольский патриархат пообещал предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. Синод РПЦ назвал эти действия расколом и разорвал евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве рассчитывают получить томос об автокефалии до конца года. Его можно вручить получить только предстоятелю "объединенной" церкви, которого выберут на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ в нем участвовать отказалась.