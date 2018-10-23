В Совфеде рассказали, кого коснутся российские санкции против Украины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экономические меры России в ответ на недружественные действия Украины будут персональными и коснутся тех бизнесменов, кто поддерживает церковный раскол, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян.

"Говорить о том, какие специальные экономические меры могут быть предприняты против Украины, сейчас сложно. Эти шаги должно предложить правительство России, но уже сейчас можно предположить, что эти меры будут направлены исключительно против совершенно конкретных людей из окружения (президента Украины) Петра Порошенко, которые поддерживают вступление Украины в НАТО", — сказал Васильев РИА Новости во вторник.

Он отметил, что это серьезный вопрос для России, особенно сейчас, когда президент США Дональд Трамп заявил о том, что страна намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, "скорее всего, санкции будут направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, а также против депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы", считает Васильев.

По мнению сенатора, санкции вряд ли останутся незамеченными и простыми гражданами Украины, хотя бы потому, что только за последние пару лет экспорт из России в страну увеличился примерно на треть. "Поэтому так или иначе контрсанкции РФ ощутят обычные граждане и это, конечно, затруднит их и так непростую жизнь", — заключил Васильев.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.