Патриарх Кирилл предупредил об опасности компьютерных игр

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал злоупотребление детьми электронными играми в гаджетах "огромной ошибкой родителей", которая приучает ребенка исключительно к получению удовольствия в жизни.
По его мнению, церковь должна открыто говорить и о том, что "многое нужно поменять, в том числе, и в сознании родителей, в сознании учителей — чтобы постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является доминантой, не является приоритетом". Злоупотребление же играми, отметил предстоятель Русской церкви, формирует в сознании детей именно такой подход к жизни.
"Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее посвящать все свои силы получению удовольствия. Подвиг — это отказ от самого себя. Но если люди перестанут быть способными на подвиг, как мы сможем защищать свою страну, как мы сможем решать задачи, которые связаны с большими проблемами, в том числе, с ограничением нашего комфорта и так далее", — добавил патриарх.