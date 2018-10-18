В храмах Приморья служат панихиды по погибшим в Керчи

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Панихиды по жертвам трагедии в Керчи в четверг проходят в храмах Приморского края, сообщил РИА Новости представитель Владивостокской епархии.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Утром состоялись несколько панихид в храмах края, в течение дня они продолжатся в других районах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, панихиды организуют в тех храмах, где проходят ежедневные службы, в том числе в Покровском соборе во Владивостоке.

Как сообщает администрация края, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко утром в четверг возложил цветы к памятнику на центральной площади Владивостока в память о погибших в Керчи и выразил соболезнования в связи с трагедией.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>