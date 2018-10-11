Порошенко объявил о победе над "московскими демонами"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине победой над "московскими демонами". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Это — большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — сказал он, поздравив сограждан с этим "абсолютно грандиозным историческим событием".

По мнению украинского президента, получение автокефалии означает "падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство".

Порошенко не впервые выступает с нелепыми заявлениями по поводу автокефалии. Так, в июле он назвал Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира. Это высказывание украинского лидера стало поводом для насмешек в соцсетях. Пользователи предположили, что князь, вероятно, также был сторонником безвизового режима с Евросоюзом. В Госдуме, в свою очередь напомнили Порошенко, что князь Владимир принял крещение из-за любви к Богу, а не к современным ценностям Запада.

Предоставление автокефалии Украине

Порошенко стремится добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, игнорируя собственные обещания не вмешиваться в церковные дела.

В четверг Синод Константинопольского патриархата объявил, что приступил к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко и возврате сана Макарию Малетичу, представителю так называемой Украинской автокефальной православной церкви.

Кроме того, Константинополь заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола, отметив, что они нанесут огромный вред православному миру. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Синода по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.