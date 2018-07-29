В ГД ответили на слова Порошенко о "европейском выборе" князя Владимира

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что христианство стало господствующей религией после Крещения Руси благодаря авторитету и воле князя Владимира, а не любви народа к европейской культуре.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве заявил, что Крещение Руси было европейским выбором князя Владимира.

"Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям. И христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его мнению, сегодня Украина пытается во всей истории Руси найти европейский выбор, забывая о роли российского народа.

"И сколько бы ни кричал украинский президент про европейских предков, ему придется, даже пусть и втайне от других, смириться с тем, что дорогу в Европу ему показали русские вожди", — добавил парламентарий.

В субботу по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах прошли церковные торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.