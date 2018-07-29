Порошенко рассказал о "европейском выборе" князя Владимира

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Крещение Руси было европейским выбором князя Владимира, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю памятной даты на Владимирской горке в Киеве. Слова украинского лидера передает "Укринформ".

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — сказал Порошенко.

В субботу по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах проходят церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.