Лидеры мировых и традиционных религий обсудят в Астане вопросы безопасности

АСТАНА, 10 окт – РИА Новости. Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвященный вопросам безопасности, начнет работу в среду в столице Казахстана Астане.

Планируется, что в среду в рамках мероприятия состоится встреча Совета религиозных лидеров, а также пленарное заседание на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир", участие в котором примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В четверг запланированы секционные сессии.

Политики и духовные лидеры



В работе съезда, по данным МИД Казахстана, ожидается участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров и представителей ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций.

На мероприятии также ждут политических деятелей, в том числе президента Сербии Александра Вучича, который находится в Казахстане с официальным визитом, генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, высокого представителя Альянса цивилизаций Насира Абдулазиза аль-Насера, генерального секретаря всемирной конференции "Религии за мир" Уильяма Вендли.

Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в сентябре 2003 года в Астане по инициативе президента Казахстана. Форум проводится каждые три года в столице республики.

Инициативы и ожидания

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в начале октября заявлял, что съезд будет посвящен роли религиозных лидеров в поддержании безопасного мира. "Мы рассчитываем на достижение духовными лидерами содержательных результатов во благо укрепления доверия и взаимного уважения, борьбы с религиозным экстремизмом и построения безопасного мира", — отмечал Абдрахманов.

Министр общественного развития республики Дархан Калетаев в конце сентября также сообщал, что на мероприятии будет обсуждаться предложение о создании центра имени Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Этот центр, по словам Калетаева, будет заниматься проведением дальнейших съездов и осмыслением их работы.