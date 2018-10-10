Лидеры мировых и традиционных религий обсудят в Астане вопросы безопасности

АСТАНА, 10 окт – РИА Новости. Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвященный вопросам безопасности, начнет работу в среду в столице Казахстана Астане.
Планируется, что в среду в рамках мероприятия состоится встреча Совета религиозных лидеров, а также пленарное заседание на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир", участие в котором примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В четверг запланированы секционные сессии.
Политики и духовные лидеры
В работе съезда, по данным МИД Казахстана, ожидается участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров и представителей ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций.
Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в сентябре 2003 года в Астане по инициативе президента Казахстана. Форум проводится каждые три года в столице республики.
Инициативы и ожидания
Министр общественного развития республики Дархан Калетаев в конце сентября также сообщал, что на мероприятии будет обсуждаться предложение о создании центра имени Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Этот центр, по словам Калетаева, будет заниматься проведением дальнейших съездов и осмыслением их работы.