Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Петр Порошенко на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке назвал Украину самой большой православной страной Европы, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы самая большая православная страна Европы <…>. Церковь должна быть одна — украинская", — заявил он.

Споры вокруг автокефалии

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ).

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви, вне рамок УПЦ. Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

Константинопольский патриархат объявил о скором предоставлении Украине автокефалии. Для этого в Киев направили экзархов.

РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов — грубейшее попрание церковных канонов. Москва разорвала дипломатические отношения с Константинополем, прекратив поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея в своих богослужениях.

Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.