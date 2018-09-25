УПЦ приостановила служение с иерархами Константинополя

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Священный Синод Украинской православной церкви во вторник призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, и приостановил служение с иерархами Константинопольского патриархата, сообщает официальный сайт УПЦ.

Заседание Синода состоялось во вторник в Киево-Печерской лавре, предыдущее заседание Синода УПЦ прошло 25 мая.

"Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории….Епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата", — говорится в сообщении на сайте УПЦ по итогам Синода.