В УПЦ сообщили о начале описи имущества Московского патриархата на Украине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство культуры Украины начало опись имущества Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщается на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Отмечается, что украинский Минкульт создал комиссии для оценки имущества церкви в Сумской области. По словам протоиерея Алексея Радионова, Спасо-Преображенский храм получил соответствующее уведомление 20 сентября. Священник подчеркнул, что другие религиозные общины из села Глухов в Сумской области получили аналогичные сообщения.

В УПЦ Московского патриархата расценивают подобные действия как подготовку захвата имущества церкви на фоне возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", — подчеркнули представители канонической церкви.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что украинские чиновники "не имеют права учитывать и переписывать чужое имущество". По его словам, религиозным общинам не передавали никакой историко-культурной ценности в пользование или хранение.

"Поэтому их требования являются незаконными", — резюмировал он.

Ситуация с автокефалией

В настоящий момент на Украине действуют каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, что вызвало возмущение представителей УПЦ, назвавших его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

РПЦ, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. В частности, синод Русской церкви принял решение прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.