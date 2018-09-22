В УПЦ сообщили о начале описи имущества Московского патриархата на Украине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министерство культуры Украины начало опись имущества Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщается на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.
В УПЦ Московского патриархата расценивают подобные действия как подготовку захвата имущества церкви на фоне возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.
"Эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", — подчеркнули представители канонической церкви.
"Поэтому их требования являются незаконными", — резюмировал он.
Ситуация с автокефалией
В настоящий момент на Украине действуют каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
РПЦ, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. В частности, синод Русской церкви принял решение прекратить поминовение патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.