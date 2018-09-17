В Москве в 2019 году появится храм с электронными колоколами

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. "Электронные" колокола, управляемые дистанционно автоматикой, установлены на храме Живоначальной Троицы в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.

Владимир Ресин курирует программу строительства новых храмов в столице. "Все 12 колоколов восстановленной звонницы были установлены на свои места. Причем управляет ими не мастер звонарного дела, а электроника. Это первый программный реставрируемый храм в Москве, использующий такие технологии", — сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он отметил, что, наряду со строительством новых храмов, программа предполагает восстановление исторических церковных зданий. К таким объектам как раз относится архитектурный ансамбль храма Живоначальной Троицы в первом Рижском переулке, построенного в 1900-1903 года при детском приюте имени братьев Бахрушиных.

"Завершена кладка стен 50-метровой колокольни, воссоздан шатер над красным крыльцом храма. Здание постепенно обретает свой первоначальный внешний облик. С этим храмом связана история Москвы, русской благотворительности и святости. Именно поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в 2019 году прошло большое освящение православной святыни", — заявил Ресин.