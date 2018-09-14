На Украину прибыли константинопольские экзархи

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экзархи Константинопольского патриархата уже прибыли на Украину и приступили к работе, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии внеочередного заседания Священного Синода.

Этот шаг Константинополя резко осудил Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Это является антиканоническим, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви. Она не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов… Она не имеет ни морального и канонического пара вмешиваться в дела Украины", — заявил Онуфрий.

По его словам, предоставление томоса (указа) об автокефалии ограничивает свободу Украинской православной церкви.

Экзархи патриарха Варфоломея в Киеве

На прошлой неделе Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.