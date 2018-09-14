Патриарх Кирилл сравнил действия Константинополя со смутой 1920-х годов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая экстренное заседание Священного синода Русской православной церкви, сравнил назначение Константинополем своих экзархов на Украине с одним из самых тяжелых периодов церковной истории ХХ века.

"То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в 1920-х годах, когда наша Церковь во главе с патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях. Патриарх Тихон испытывал тягчайшее давление со стороны властей, поддерживаемые властями раскольники-обновленцы набирали силы, и тогда в Константинополе приняли решение послать в Москву так называемую комиссию по просьбе неких православных. Естественно, что РПЦ никаких просьб к патриарху не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы", — сказал предстоятель РПЦ.

Он напомнил, что патриарх Тихон, который на тот момент фактически находился в заключении, написал "очень ясное и понятное" письмо с протестом, "мужественно и четко определил позицию". "И мы сегодня должны следовать его линии, которая является единственно правильной и канонически обоснованной", — заключил патриарх.

Ранее Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.