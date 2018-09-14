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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Вход "в сверхъестественную реальность": верующие встречают свой Новый год

(обновлено: 08:09 14.09.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фотоПатриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Стефанов. У православных верующих 14 сентября Новый год — новолетие по церковному календарю. Понять этот праздник можно только в контексте всех событий богослужебного года: индикт (календарь) связан с особой реальностью — "сверхъестественной", "трансцендентной", в которой живет верующий человек. Об этом говорят священнослужители.

В храмах в этот день вспоминают евангельское повествование о том, как Иисус Христос прочел в синагоге Назарета пророчество пророка Исаии о наступлении "лета Господня благоприятного". Предание связывало это событие с 1 сентября (14 сентября по новому стилю). Именно с этого дня с IV века ведется отсчет церковного индикта.

"Сверхъестественная реальность"

Выставка Янтарные вехи истории в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"В нашей церкви с 1 сентября начинается цикл так называемых двунадесятых (двенадцати основных. — Прим. ред.) праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Богородицы, с конкретной датой. Вообще, каждый день церковного календаря связан с каким-нибудь праздником или памятью святых. Но церковный календарь сложнее, чем гражданский. Если гражданский просто повторяет схему соответствия каких-то событий тем или иным дням, то в церковном календаре есть и другая модель — на основе дня празднования Пасхи, которая каждый год приходится на разные дни", — рассказывает РИА Новости замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Именно от Пасхи отсчитываются подготовительные недели перед Великим постом, и воскресные дни, и "седмицы" (недели) после Пасхи, имеющие особый смысл. В числе переходящих праздников есть и двунадесятые — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы (Пятидесятница).

"Искусство церковного устава в том, чтобы совместить непереходящие праздники и переходящие. Это и создает ту особую реальность, в которой живет верующий человек, — связанную с вознесением Христа, сверхъестественную, трансцендентную, в которую человек входит через веру. И эта реальность есть преддверие Царства Небесного", — объясняет священнослужитель.

Рельеф Обрезание на выставке Искусство Северной Готики и Ренессанса в ГМИИ им. А.С.Пушкина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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По его словам, гражданский календарь "генетически, исторически восходит к церковному и несет на себе определенные его черты". "Мы пользуемся гражданским календарем и не всегда помним его историю. А ведь самим типом того календарного времени, в котором мы живем, мы обязаны церковной традиции. Потому что именно церковный календарь лежит в основе нашего порядка отсчета дней, времени", — уточняет собеседник агентства.

Наместник Высоко-Петровского монастыря Москвы, ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев) обращает внимание на то, что начало и конец годового цикла связаны с жизнью Пресвятой Богородицы, благодаря которой и "совершилось дело человеческого спасения".

"Первый значимый праздник церковного года — Рождество Богородицы — в сентябре, а последний — Успение Пресвятой Богородицы — в августе. Получается, что год начинается с рождения Девы Марии, а завершается ее восхождением от земного мира в мир вечного Царства Божественного Сына", — говорит Еремеев.

Начало "свободы христианской"

В храме Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Церковное новолетие празднуют с IV века. Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над узурпатором Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. И участники Первого Вселенского собора в 325 году в память об этом постановили встречать Новый год 1 сентября, в день начала "свободы христианской".

На 1 сентября всегда приходилась праздничная служба с особым чином — проводами лета. Евангелие в этот день читал сам патриарх. А после утрени архиерей и другие священники под пение хора процессией выходили на городскую площадь и совершали службу с чтением Евангелия и особыми прошениями.

Однако на Руси даже после принятия христианства гражданский год по старинке еще долго начинался с марта. С этого месяца отсчитывали год Нестор и другие древние русские летописцы. Так было вплоть до XV века.

Изображение Иисуса Христа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сохранились свидетельства, что в XVII веке царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и другие служилые люди посвящали день новолетия делам милосердия. Всех нищих богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили праздничным обедом. Простому народу дарили гостинцы и подарки, посещали и заключенных в темницах.

В Москве царь выходил с торжественным крестным ходом на Соборную площадь Кремля, где патриарх поздравлял его с новолетием. В последний раз этот чин был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I. Сидя на установленном на площади престоле в царской одежде, он принял благословение предстоятеля Русской церкви.

После этого император перенес начало гражданского Нового года на 1 января. Однако в богослужебных книгах приход "нового лета" по-прежнему 1 сентября.

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