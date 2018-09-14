МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Стефанов. У православных верующих 14 сентября Новый год — новолетие по церковному календарю. Понять этот праздник можно только в контексте всех событий богослужебного года: индикт (календарь) связан с особой реальностью — "сверхъестественной", "трансцендентной", в которой живет верующий человек. Об этом говорят священнослужители.
В храмах в этот день вспоминают евангельское повествование о том, как Иисус Христос прочел в синагоге Назарета пророчество пророка Исаии о наступлении "лета Господня благоприятного". Предание связывало это событие с 1 сентября (14 сентября по новому стилю). Именно с этого дня с IV века ведется отсчет церковного индикта.
"Сверхъестественная реальность"
Именно от Пасхи отсчитываются подготовительные недели перед Великим постом, и воскресные дни, и "седмицы" (недели) после Пасхи, имеющие особый смысл. В числе переходящих праздников есть и двунадесятые — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы (Пятидесятница).
"Искусство церковного устава в том, чтобы совместить непереходящие праздники и переходящие. Это и создает ту особую реальность, в которой живет верующий человек, — связанную с вознесением Христа, сверхъестественную, трансцендентную, в которую человек входит через веру. И эта реальность есть преддверие Царства Небесного", — объясняет священнослужитель.
Наместник Высоко-Петровского монастыря Москвы, ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев) обращает внимание на то, что начало и конец годового цикла связаны с жизнью Пресвятой Богородицы, благодаря которой и "совершилось дело человеческого спасения".
"Первый значимый праздник церковного года — Рождество Богородицы — в сентябре, а последний — Успение Пресвятой Богородицы — в августе. Получается, что год начинается с рождения Девы Марии, а завершается ее восхождением от земного мира в мир вечного Царства Божественного Сына", — говорит Еремеев.
Начало "свободы христианской"
На 1 сентября всегда приходилась праздничная служба с особым чином — проводами лета. Евангелие в этот день читал сам патриарх. А после утрени архиерей и другие священники под пение хора процессией выходили на городскую площадь и совершали службу с чтением Евангелия и особыми прошениями.
Однако на Руси даже после принятия христианства гражданский год по старинке еще долго начинался с марта. С этого месяца отсчитывали год Нестор и другие древние русские летописцы. Так было вплоть до XV века.
В Москве царь выходил с торжественным крестным ходом на Соборную площадь Кремля, где патриарх поздравлял его с новолетием. В последний раз этот чин был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I. Сидя на установленном на площади престоле в царской одежде, он принял благословение предстоятеля Русской церкви.
После этого император перенес начало гражданского Нового года на 1 января. Однако в богослужебных книгах приход "нового лета" по-прежнему 1 сентября.