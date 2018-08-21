РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Санкт-Петербурге выберут храм-символ города

(обновлено: 19:45 21.08.2018)
0190
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкЛитургия с крестным ходом в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЛитургия с крестным ходом в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Русская православная церковь приглашает всех желающих принять участие в выборе православного символа северной столицы, в акции уже отметились известные актеры, сообщили РИА Новости в службе коммуникации Санкт-Петербургской митрополии.

Патриах Кирилл совершил молебен в Никольском храме в поселке Белушья Губа на Новой Земле
© РИА Новости / Ольга Липич
На архипелаге Новая Земля построят новые храмы и часовни
С 20 августа по 18 ноября в Санкт-Петербурге пройдет народный конкурс-голосование "Храм78". В течение трех месяцев петербуржцы и все желающие смогут принять участие в выборе православного символа Санкт-Петербурга, в результате голосования им станет один из петербургских православных храмов, говорится в пресс-релизе.

Для участия в проекте были отобраны 78 храмов Санкт-Петербургской епархии, которые имеют важные религиозное, историческое и культурное значения и являются архитектурными доминантами города, уточнили в службе.

"Наш проект гораздо шире, чем Санкт-Петербург, мы приглашаем не только петербуржцев, но и всех людей, которые любят наш город, которые в него влюблены, которые знают его. Мы приглашаем к творческому процессу, и это абсолютно "народная история". И это не сугубо церковная инициатива – среди организаторов есть светские компании, мы не выступаем "зачинщиками" — рассказала РИА Новости руководитель службы Наталия Родоманова.

По ее словам, РПЦ хочет дать возможность любому желающему "выразить свою любовь, рассказать личную историю или свое отношение к памятникам архитектуры и истории". Речь идет не только об известных во всем мире Исаакиевском или Казанском соборах, но, например, о девяти "блокадных" храмах. "Потому что именно туда ходили чьи-то бабушка и дедушка … когда мы этот конкурс придумывали, мы решили, что фасадами главных достопримечательностей совсем не исчерпывается историческое и культурное богатство нашего города", — отметила собеседница агентства.

Вплоть до 10 октября в митрополии ждут фотографии, видеозаписи, литературные очерки и даже стихи. В течение первого этапа все желающие смогут загружать на сайт проекта свои творческие работы, вдохновлённые одним из 78 храмов. К 18 октября будут подведены итоги. Жюри, в состав которого войдут известные петербуржцы, определит четырех победителей, и будут объявлены 12 храмов, получивших наибольшее количество творческих работ. Именно эти храмы примут участие в финальном голосовании.

"Совершенно не факт, что символом города может оказаться какой-то центральный храм. У нас есть горячо любимые в народе храмы-памятники в пригородах, которые так же посвящены блокадной памяти. До сих пор поисковики находят свидетельства сохранявшейся в те года веры, например, зашитые крестики",- продолжает Родоманова.

Церковь Покрова Богородицы на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
В РПЦ раскритиковали запрет свечей в деревянных памятниках Кижей
Она вспоминает и часовню блаженной Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище, "не отличающуюся изысканными архитектурными формами", но ежедневно притягивающую сотни верующих.

"Важно увидеть за архитектурной формой жизнь людей, жизнь прихожан, увидеть и узнать особенности, которыми они могут поделиться", — подчеркивает Родоманова.

Возможные накрутки в ходе интернет-голосования, по словам представителя митрополии, полностью исключены, а в состав экспертов вошли известные петербуржцы – среди них представители Академии художеств, журналисты и телеведущие. "Гораздо проще было бы устроить голосование в интернете, но мы хотим "просветительской задачи", дать людям узнать про храмы и события, с ними связанные, в процессе творческого конкурса. И тут процесс важнее результата. Уверена, что даже знатоки города будут открывать для себя что-то новое", — полагает руководитель службы.

Один из городских телеканалов специально для проекта запустил в эфир несколько роликов — в них известные петербуржцы рассказывают о своих любимых храмах. Так, итальянец Фабио Мастранджело, который живет в городе почти 20 лет и является художественным руководителем государственного театра "Мюзик-Холл", принял православие и посещает Смольный собор, архитектурный шедевр другого итальянца Бартоломео Растрелли. Олег Погодин рассказывает об Александро-Невской лавре, в которую ходит уже 30 лет, а Анастасия Мельникова — о храме "Спас-на-Крови" и его мозаике, мимо которой она ходила с детства.

"Наш Петербург — город особый, и мы уверены, что этот проект найдет отклик в сердцах по всей стране", — заключает представитель митрополии.

Всенародное голосование на интернет-платформе, созданной специально для проекта, состоится 18 ноября. Каждый желающий сможет отдать свой голос за один из храмов, используя любое устройство с доступом к сети.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена