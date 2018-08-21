В Санкт-Петербурге выберут храм-символ города

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Русская православная церковь приглашает всех желающих принять участие в выборе православного символа северной столицы, в акции уже отметились известные актеры, сообщили РИА Новости в службе коммуникации Санкт-Петербургской митрополии.

С 20 августа по 18 ноября в Санкт-Петербурге пройдет народный конкурс-голосование "Храм78". В течение трех месяцев петербуржцы и все желающие смогут принять участие в выборе православного символа Санкт-Петербурга, в результате голосования им станет один из петербургских православных храмов, говорится в пресс-релизе.

Для участия в проекте были отобраны 78 храмов Санкт-Петербургской епархии, которые имеют важные религиозное, историческое и культурное значения и являются архитектурными доминантами города, уточнили в службе.

"Наш проект гораздо шире, чем Санкт-Петербург, мы приглашаем не только петербуржцев, но и всех людей, которые любят наш город, которые в него влюблены, которые знают его. Мы приглашаем к творческому процессу, и это абсолютно "народная история". И это не сугубо церковная инициатива – среди организаторов есть светские компании, мы не выступаем "зачинщиками" — рассказала РИА Новости руководитель службы Наталия Родоманова.

По ее словам, РПЦ хочет дать возможность любому желающему "выразить свою любовь, рассказать личную историю или свое отношение к памятникам архитектуры и истории". Речь идет не только об известных во всем мире Исаакиевском или Казанском соборах, но, например, о девяти "блокадных" храмах. "Потому что именно туда ходили чьи-то бабушка и дедушка … когда мы этот конкурс придумывали, мы решили, что фасадами главных достопримечательностей совсем не исчерпывается историческое и культурное богатство нашего города", — отметила собеседница агентства.

Вплоть до 10 октября в митрополии ждут фотографии, видеозаписи, литературные очерки и даже стихи. В течение первого этапа все желающие смогут загружать на сайт проекта свои творческие работы, вдохновлённые одним из 78 храмов. К 18 октября будут подведены итоги. Жюри, в состав которого войдут известные петербуржцы, определит четырех победителей, и будут объявлены 12 храмов, получивших наибольшее количество творческих работ. Именно эти храмы примут участие в финальном голосовании.

"Совершенно не факт, что символом города может оказаться какой-то центральный храм. У нас есть горячо любимые в народе храмы-памятники в пригородах, которые так же посвящены блокадной памяти. До сих пор поисковики находят свидетельства сохранявшейся в те года веры, например, зашитые крестики",- продолжает Родоманова.

Она вспоминает и часовню блаженной Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище, "не отличающуюся изысканными архитектурными формами", но ежедневно притягивающую сотни верующих.

"Важно увидеть за архитектурной формой жизнь людей, жизнь прихожан, увидеть и узнать особенности, которыми они могут поделиться", — подчеркивает Родоманова.

Возможные накрутки в ходе интернет-голосования, по словам представителя митрополии, полностью исключены, а в состав экспертов вошли известные петербуржцы – среди них представители Академии художеств, журналисты и телеведущие. "Гораздо проще было бы устроить голосование в интернете, но мы хотим "просветительской задачи", дать людям узнать про храмы и события, с ними связанные, в процессе творческого конкурса. И тут процесс важнее результата. Уверена, что даже знатоки города будут открывать для себя что-то новое", — полагает руководитель службы.

Один из городских телеканалов специально для проекта запустил в эфир несколько роликов — в них известные петербуржцы рассказывают о своих любимых храмах. Так, итальянец Фабио Мастранджело, который живет в городе почти 20 лет и является художественным руководителем государственного театра "Мюзик-Холл", принял православие и посещает Смольный собор, архитектурный шедевр другого итальянца Бартоломео Растрелли. Олег Погодин рассказывает об Александро-Невской лавре, в которую ходит уже 30 лет, а Анастасия Мельникова — о храме "Спас-на-Крови" и его мозаике, мимо которой она ходила с детства.

"Наш Петербург — город особый, и мы уверены, что этот проект найдет отклик в сердцах по всей стране", — заключает представитель митрополии.

Всенародное голосование на интернет-платформе, созданной специально для проекта, состоится 18 ноября. Каждый желающий сможет отдать свой голос за один из храмов, используя любое устройство с доступом к сети.