МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Предоставление автокефалии неканоническим сообществам на Украине с точки зрения церковного права является абсурдом и "путем в никуда", заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

"Вопрос об украинской автокефалии сейчас очень политизирован: к настоящей церковной жизни Украинской православной церкви он имеет мало отношения", — сказал митрополит.

Он обратил внимание на тот факт, что Украинская православная церковь (УПЦ) и так самостоятельна в своём самоуправлении. Ее права шире, чем права некоторых автокефальных (независимых) церквей в понимании той церкви, которая предоставила им автокефалию. Украинская церковь, пояснил глава ОВЦС, самостоятельно выбирает своего предстоятеля и всех епископов, самостоятельно прославляет святых, открывает новые епархии, учреждает праздники, она полностью независима от Москвы во всех вопросах организации своей внутренней жизни, в том числе и финансово-хозяйственных.

"Иерархи Украинской церкви оказывают влияние на весь Московский патриархат, поскольку принимают участие в работе его руководящих органов. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – постоянный член Священного Синода Русской православной церкви, и его голос в Синоде очень весом. Многие украинские иерархи состоят в наших синодальных комиссиях, но никто из епископов российских епархий не присутствует в органах управления Украинской церкви", — отметил собеседник агентства.

Каноническая церковь Украины, продолжил он, за автокефалией в Константинополь не обращалась. А Томос (указ) об автокефалии может быть выдан только предстоятелю конкретной канонической церкви, уже существующей на своей территории. "Предоставлять автокефалию безымянному конгломерату неканонических сообществ Украины с канонически недействительной иерархией – это с точки зрения церковного права абсурд, путь в никуда", — подчеркнул собеседник агентства.

По информации митрополита Илариона, ни одна из поместных церквей не выразила поддержки этой инициативе относительно украинской автокефалии, "подавляющее большинство прямо выступило против".

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