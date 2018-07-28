Митрополит Иларион: конфликты уйдут, а единство народов Руси останется

Торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси объединили миллионы верующих России, Украины и других стран. О том, что значит сегодня этот юбилей для народов исторической Руси и для всего современного православия, почему он отмечается в день памяти святого князя Владимира, что послужило решающим фактором в повороте от язычества к христианству, чем опасно неоязычество и может ли идея украинских властей об автокефалии Украинской церкви получить поддержку семьи поместных православных церквей мира, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
— Владыка, почему День крещения Руси традиционно отмечают в день памяти святого князя Владимира? Можно ли установить точную дату самого крещения наших предков?
— Об этом событии сохранилось не так много исторических данных. Ведь до Крещения Русь не имела ни развитой письменной культуры, ни собственной литературы. Даже грамотность на Руси была тогда весьма редким явлением. Летописец говорит, что, когда Владимир, крестив киевлян, стал забирать детей у своих подданных и отдавать их в учебу, матери плакали по своим детям, как по мертвым.
В Русской Православной Церкви сложилась традиция отсчитывать юбилеи Крещения от 988 года по Рождестве Христовом, на основании наиболее распространенной датировки, восходящей к "Повести временных лет". Но есть и другие версии — например, ряд исследователей считал более вероятным 990-й год.
- Что, на Ваш взгляд, стало решающим в повороте древней Руси от язычества к христианству? Сильная воля власти (великого князя и его потомков) или другие факторы? И почему сегодня представители Русской церкви с тревогой говорят о возрождении языческих верований — насколько велико их влияние на молодежь и в чем видите опасность неоязычества?
Все объяснения политических и культурных факторов решения святого князя Владимира появились в новое время. Эти факторы, возможно, присутствовали — и облегчили распространение христианства на Руси. Но в крещении князя Владимира, на взгляд его современников, они не были определяющими. Определяющим был выбор его сердца — и князь Владимир его сделал искренне, о чем свидетельствует его последующая благочестивая жизнь.
В новейшей истории европейских цивилизаций были попытки возвращения к неоязычеству, даже на уровне государственной идеологии — как это было в Германии при Третьем рейхе — но эти попытки обречены на поражение. Славянское неоязычество выглядит особенно жалко: ведь если не считать общеизвестных подделок вроде "Велесовой книги", все реальные исторические сведения о почитавшихся славянами божествах сохранились лишь благодаря фрагментарным упоминаниям христианских письменных источников. Любая попытка реконструкции культов и ритуалов дохристианской Руси не более исторична и достоверна, чем ролевые игры поклонников Толкина. Это невозможно принимать всерьез.
— Что вы считаете самым главным в праздновании 1030-летия Крещения Руси? Какую роль этот юбилей играет сегодня для Церкви и для народов, связанных цивилизационно, но разделенных политически?
- Какие юбилейные мероприятия вы бы выделили в России и других странах? И какие высокопоставленные гости прибыли в Москву?
Тысячатридцатилетие Крещения Руси — это событие, которое, я уверен, будут отмечать в каждой епархии, в каждом приходе Русской Православной Церкви во всем мире.
— Украинские власти обратились в Константинопольский патриархат с просьбой о предоставлении автокефалии, то есть независимого церковного устройства Украине. Президент Украины неоднократно заявлял о том, что автокефалию дадут к 1030-летию Крещения Руси. Может ли инициатива украинских властей встретить поддержку у кого-либо из семьи поместных православных Церквей?
Иерархи Украинской Церкви оказывают влияние на весь Московский Патриархат, поскольку принимают участие в работе его руководящих органов. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, и его голос в Синоде очень весом. Многие украинские иерархи состоят в наших Синодальных комиссиях — но никто из епископов российских епархий не присутствует в органах управления Украинской Церкви.
Насколько мне известно, ни одна из Поместных Церквей не выразила поддержки этой инициативе политиков и раскольников относительно украинской автокефалии, подавляющее большинство прямо выступило против.
— Резюмируя нашу беседу, в чем вам видится, спустя тысячелетие, главное значение крещения на берегах Днепра в 988 году для последующей истории нашей страны?
— Прекрасное, возвышенное словосочетание "народ-богоносец", когда-то найденное славянофилами и Достоевским, уже в те времена часто произносили в горьком, ироническом ключе — а сейчас оно и вовсе стало негативным штампом. Вернуть ему его положительное значение может не чья-то политическая воля, не новые идеологемы, а только наш собственный нравственный выбор. Не по праву рождения мы можем считать себя детьми и наследниками князя Владимира, но в меру своей готовности следовать избранному им курсу. Во времена святого князя Владимира судьбы народов Святой Руси определились в Днепровском крещении. Теперь каждый из нас своим личным нравственным выбором определяет дальнейшую судьбу своего христианского, православного народа.