В столице Казахстана построят четвертый православный храм

АЛМА-АТА, 25 июл – РИА Новости. Четвертый православный храм построят в столице Казахстана Астане, сообщила в среду пресс-служба министерства общественного развития республики.

По данным ведомства, министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев информировал об этом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ходе встречи в Москве.

"Дархан Калетаев сообщил, что православные христиане в республике имеют все условия для удовлетворения своих религиозных потребностей. По поручению главы Казахстана принято решение построить четвертый православный храм в Астане", — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации министерства, уже решен вопрос о выделении православной церкви земельного участка под строительство храма, ведется разработка проекта.

В пресс-релизе сообщается, что в ходе беседы патриарх "особо выделил мудрую политику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленную на укрепление межконфессионального мира и согласия в казахстанском обществе".

Калетаев поблагодарил патриарха за вклад в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога и выразил признательность за поддержку и участие представителей Русской православной церкви в работе проводимых в Астане межрелигиозных форумов, а также его рабочих органов.

"В завершение беседы патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что в России искренне радуются динамичному развитию Казахстана, укреплению его авторитета на международной арене, и выразил полную поддержку политике казахстанских властей, направленной на укрепление межконфессионального и межэтнического мира и согласия", — отмечается в пресс-релизе.

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