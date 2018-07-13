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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Пятница, 13-е: откажись от суеверия

(обновлено: 08:11 13.07.2018)
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© Fotolia / Magdalena KucovaБиблия. Архивное фотоБиблия. Архивное фото
© Fotolia / Magdalena Kucova

МОСКВА, 13 июл РИА Новости, Наталия Федотова. Пятница, 13-е, день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку. Во всяком случае, многие так думают, а кое-кто даже отменяет все дела и боится выходить из дома. Какие реальные события связаны с этой датой, где вымысел, а где правда и что думают об этом представители традиционных религий в материале РИА Новости.

Число Христа

С христианской точки зрения любое суеверие отступление от истинной веры, религия без Бога. Но со словосочетанием "пятница, 13-е" связано множество именно христианских аллюзий: в этот день был распят Христос (на 13-е число по лунному календарю пришелся день Его страданий), Он был 13-м в кругу апостолов.

Изображение Иисуса Христа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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История тоже дает обильную пищу для всевозможных спекуляций на эту тему. По преданию, именно в пятницу, 13 октября 1307 года, король Франции Филипп Красивый отдал приказ об аресте всех тамплиеров (представителей могущественного рыцарского ордена крестоносцев, основанного в Иерусалиме в 1119 году). "Поскольку тамплиеры важный элемент любой конспирологической картины мира, для некоторых это послужило поводом считать каждую пятницу 13-го числа несчастливым днем", — считает игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви.

Таинственности числу 13 во времена Средневековья и Возрождения добавляла нумерология. "Число 13 могло обрести злой оттенок в противовес числу 12, которое в нумерологии всегда считалось счастливым и значимым, поскольку делится на два, три, четыре, шесть", объясняет Ольга Трефилова, научный сотрудник Отдела лингвистики и фольклора Государственной академии славянской культуры.

Что думали про пятницу славяне

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© РИА Новости / Игорь Маслов
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В языческие времена у древних славян было свое понимание хороших и плохих чисел, а также хороших и плохих дней. Пятница считалась несчастливым днем.

"Этот день недели связывается также с христианской святой Параскевой Пятницей. Кстати, верили, что она могла наказать женщин за внеурочную работу (шитье, мытье и т. д.). Правда, скорее всего, это восходит к дохристианским временам", продолжает Трефилова.

"Но ни у западных, ни у южных славян не было предубеждения к числу 13", уверена она.

Как переложить ответственность

На самом деле зловещий ореол окружил пятницу, 13-е, лишь к концу XIX — началу XX века, когда массовая культура произвольно объединила отдельные, не связанные между собой события, создав миф о некоем сверхнесчастливом дне. В современной медицине существует целое направление, специализирующееся на лечении фобии, связанной с этим днем. А в Америке нет 13-х этажей (после 12-го идет 14-й), потому что там никто не хочет селиться или снимать офис.

Российский исследователь современного религиозного сектантства А. Л. Дворкин подтверждает, что корни этого суеверия в евангельской истории, "хотя совершенно извращенно понимаемые". "Это суеверие католическое, у нас оно не было распространено, появилось вместе с голливудскими фильмами, откуда и было почерпнуто", уточняет он. 

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"За этим стоит определенное понимание реальности. Если считать каждую пятницу, 13-е, несчастливым днем, можно сделать вывод, что жизнь человека определяется не его поступками и сознательным выбором, а некими не зависящими от него и совершенно непостижимыми внешними событиями. Человек лишается всякой свободы воли, выбора, с него снимается ответственность. Успех или неуспех определяется не действиями человека, а внешними иррациональными, непонятными силами", поясняет игумен Серапион (Митько).

Между тем христианское мировоззрение подразумевает, что человек образ и подобие Божие наделен разумом и свободой.

"Разумеется, пятница считалась многими суеверными людьми плохим днем, поскольку в пятницу был распят Иисус Христос. Но распятие Христа имело значение искупления человеческих грехов. Поэтому ничего несчастливого в этом нет, напротив это путь к вечной жизни. Даже если представить себе, что по промыслу Божию были какие-то совпадения, все равно пятница и число 13 хуже не становятся. Все числа, все дни недели, все математические законы — творение Божие. А от Бога не может исходить никакое зло", подчеркивает Аркадий Малер, председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН.

Чем заполнить жизнь

К пятнице, 13-му, как к бессмысленному суеверию относятся и другие традиционные религии.

"Никакого внимания у нас этому не уделяется. Ислам вне каких-то примет", утверждает главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Представители буддийской сангхи отмечают, что в религиозной жизни придерживаются своего лунного календаря, а к бытующим в светском мире суевериям относятся с улыбкой.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"В суеверия иудаизм призывает не верить. Когда лакуну духовной жизни люди заполняют всякой чепухой, заговорами, гаданиями и тому подобным, мы к этому относимся крайне отрицательно", говорит Борух Горин, руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России.

"Ничего плохого в слове "тринадцать" нет, с иврита оно переводится как "Единый" одно из имен Всевышнего. А пятница, наоборот, один из самых лучших дней еврейской недели праздничный день, подготовка к шабату. И, собственно, сам шабат начинается сразу, как солнце заходит, когда у других народов еще пятница", уточняет Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса.

В любом случае за пятницей следует суббота, затем воскресенье, поэтому даже если в пятницу кому-то не повезет, новый день дает шанс все исправить.

Кто дает силу черной кошке

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Суеверия имеют только ту силу, которой мы их наделяем", — говорит РИА Новости врач-психотерапевт Константин Ольховой.

Что касается именно "пятницы, 13-го", то это суеверие, по его словам, "не в нашей культурной парадигме". "Но в начале 1990-х из-за рубежа к нам приходит фильм ужасов про пятницу, 13-е, — и это сочетание начинает звучать", — отмечает Ольховой.

Однако то, чего люди не боялись с детства и чего не боялись их родители, по-настоящему страшным быть не может, поэтому для большинства россиян пятница, 13-е, — лишь повод пошутить и посмеяться.

"Безусловно, есть единичные невротики, способные зацикливаться хоть на черной кошке, хоть на пятнице, 13-го, но это точно не массовое явление", — заключает психотерапевт.

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Религия и мировоззрение
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