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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх вручил патриаршие знаки материнства многодетным муромским семьям

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© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл. Архивное фотоПатриарх Кирилл. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси

МУРОМ (Владимирская область), 8 июл – РИА Новости. Чувство любви является основополагающим чувством, которое позволяет человеку становиться лучше, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком соборе Мурома в День семьи, любви и верности.

Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Как жить сегодня Петру и Февронии": Церковь решает семейный вопрос
"Любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство. Это особая реальность и особое состояние человеческой души. Если нет любви — нет жизни, человеческих отношений и продолжения рода человеческого. Любовь является творческим началом и особой силой, подвигающей людей к тому, чтобы становиться лучше. От нравственного состояния человека зависит способность любить", — сказал он.

Предстоятель РПЦ посетовал, что современная культура зачастую разрушает способность людей любить друг друга. "Если посмотреть на сегодняшние произведения массовой культуры, нет ни одного фильма без любви. Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Он развивает чувство похоти, нашу способность хитрить. Кажется, любовь — вот она, здесь, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему эту любовь не предать и не отказаться от нее", — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он добавил, что осознанная любовь позволит сократить количество разводов и абортов. "Будут крепкие семьи, будет сильный народ и сильная страна. Любовь там, где есть стремление человека не творить зло", — отметил патриарх Московский и всея Руси.

Крестный ход в честь Дня памяти святых Петра и Февронии. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Петр, Феврония и другие православные покровители семьи
По окончании богослужения предстоятель РПЦ вручил патриаршие знаки материнства десяти многодетным семьям мирян и священнослужителей Муромской, Владимирской и Александровской епархий, а пять пар получили благословение на вступление в брак у мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Патриарх пожелал молодым парам долгой совместной жизни и вручил на память иконы с ликами святых покровителей семьи.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе; скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

Крепкие семейные пары российских политиков
© РИА Новости / Вадим ПреслицкийПерейти в фотобанкДень семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.Медведевы на празднике Дня семьи, любви и верности в Муроме
© РИА Новости / Вадим Преслицкий
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День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше 20 лет женат на своей односельчанке Медни, с которой он познакомился в школе. Они воспитывают двенадцать детей.Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы на показе коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше 20 лет женат на своей односельчанке Медни, с которой он познакомился в школе. Они воспитывают двенадцать детей.
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 1971 года женат на Галине Лебедевой. У супругов есть сын и два внука.
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович с 2001 года женат на Зумруд Рустамовой. Пара воспитывает троих сыновей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДиректор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков с супругой Еленой вместе уже 40 лет. У пары двое сыновей.Директор внешней разведки РФ Михаил Фрадков с супругой Еленой на концерте Три века Петербургского балета
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков с супругой Еленой вместе уже 40 лет. У пары двое сыновей.
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Хлопонин познакомился со своей супругой Натальей во время обучения в Московском финансовом институте. В 1986 году они расписались. У пары есть дочь.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкВладислав Сурков познакомился с Натальей Дубовицкой еще в середине 90-х годов. Пара воспитывает троих детей: двух сыновей и дочь.Заместитель генирального директора группы предприятий Российские крахмалопродукты Наталья Дубовицкая и член попечительского совета фонда Сколково Владислав Сурков
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Владислав Сурков познакомился с Натальей Дубовицкой еще в середине 90-х годов. Пара воспитывает троих детей: двух сыновей и дочь.
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© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина встретила своего мужа во время обучения в МГУ. Будучи аспиранткой экономического факультета, она вышла замуж за преподавателя кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Ярослава Кузьминова, который теперь является ректором НИУ ВШЭ. У пары есть сын.
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© РИА Новости / Александр Макаров
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Министр обороны России Сергей Шойгу со своей супругой Ириной познакомился во время учебы в Красноярском политехническом университете. Брак они зарегистрировали, когда учились на пятом курсе вуза. У пары двое дочерей.
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© РИА Новости / Александр Макаров
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей будущей супругой Надеждой познакомился еще в школе. Они вместе в 1962 году поступали в Орловский педагогический институт. Он - на физмат, а она - на истфак. У супругов двое детей и уже семь внуков.
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© РИА Новости / Игорь Михалев
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Лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский с супругой Еленой женаты больше 40 лет (по некоторым данным, они расписались в 1973 году). Пара воспитала двоих сыновей.
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с 1983 года женат на Татьяне Серебряковой. У супругов есть сын и три внука.
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