Патриарх вручил патриаршие знаки материнства многодетным муромским семьям

МУРОМ (Владимирская область), 8 июл – РИА Новости. Чувство любви является основополагающим чувством, которое позволяет человеку становиться лучше, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком соборе Мурома в День семьи, любви и верности.
"Любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство. Это особая реальность и особое состояние человеческой души. Если нет любви — нет жизни, человеческих отношений и продолжения рода человеческого. Любовь является творческим началом и особой силой, подвигающей людей к тому, чтобы становиться лучше. От нравственного состояния человека зависит способность любить", — сказал он.
Предстоятель РПЦ посетовал, что современная культура зачастую разрушает способность людей любить друг друга. "Если посмотреть на сегодняшние произведения массовой культуры, нет ни одного фильма без любви. Но разве хоть один фильм эту способность в нас развивает? Он развивает чувство похоти, нашу способность хитрить. Кажется, любовь — вот она, здесь, но если в какой-то момент появляется другой предмет любви, то почему эту любовь не предать и не отказаться от нее", — подчеркнул патриарх Кирилл.
Он добавил, что осознанная любовь позволит сократить количество разводов и абортов. "Будут крепкие семьи, будет сильный народ и сильная страна. Любовь там, где есть стремление человека не творить зло", — отметил патриарх Московский и всея Руси.
По окончании богослужения предстоятель РПЦ вручил патриаршие знаки материнства десяти многодетным семьям мирян и священнослужителей Муромской, Владимирской и Александровской епархий, а пять пар получили благословение на вступление в брак у мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Патриарх пожелал молодым парам долгой совместной жизни и вручил на память иконы с ликами святых покровителей семьи.
День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе; скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.
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