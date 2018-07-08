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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Как жить сегодня Петру и Февронии": Церковь решает семейный вопрос

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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкХрам в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в ДонецкеХрам в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алексей Михеев. Русская православная церковь в воскресенье вспоминает святых муромских князей Петра и Февронию. Прошедшие вместе много испытаний, в том числе властью и изгнанием, принявшие перед смертью монашеский постриг и умершие в один день, они считаются в православной традиции покровителями семьи, любви и верности. О том, как видятся из-за церковной ограды проблемы современного супружества, — в материале РИА Новости.

Крестный ход в честь Дня памяти святых Петра и Февронии. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Петр, Феврония и другие православные покровители семьи

История Петра и Февронии

Согласно житию, князь Петр за несколько лет до вступления на муромский престол заболел проказой. Во сне ему открылось, что от недуга может исцелить только крестьянка, дочь пчеловода Феврония. Она согласилась вылечить князя, если он потом на ней женится. Петр пообещал, но ему не хотелось брать в жены простолюдинку, и он обещание не исполнил.

Феврония, заподозрив неладное, не залечила у князя один струп. Когда Петр не сдержал слова, болезнь возобновилась. Он опять обратился к девушке за помощью и на этот раз все же женился на ней. И полюбил жену настолько, что добровольно отказался от власти, отправившись с супругой в изгнание, когда бояре взбунтовались против княгини-простолюдинки.

Без правителя в Муроме началась смута, и бояре позвали князя обратно. Князь и княгиня вернулись, правили долго, заслужив любовь народа. В старости приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и молили Бога, чтобы умереть в один день. Похоронить себя завещали вместе, в одном гробу с тонкой перегородкой посередине.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкИкона православных святых князя Петра и княгини Февронии в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Икона православных святых князя Петра и княгини Февронии в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское

Скончались святые супруги каждый в своей келье в один день и час. Этот момент очень трогательно описал в середине XVI века Ермолай-Еразм, создавший на основе муромских устных преданий литературную "Повесть о Петре и Февронии". "В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: "О сестра Ефросиния! Пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу". Она же ответила: "Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь". Он во второй раз послал сказать: "Не долго могу ждать тебя". И в третий раз прислал сказать: "Уже умираю и не могу больше ждать!" Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха: только у одного святого мантию еще не докончила, лицо уже вышила; и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним", — гласит повесть.

Святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Архивное фото
© Общенациональная программа "В кругу семьи"
В Москве откроют памятник Петру и Февронии
Завещание супругов похоронить себя в одном гробу сочли несовместимым с монашеским званием — тела положили в разных обителях. Но на следующий день они оказались вместе.

Клуб счастливых жен

"Сейчас почти нигде не обсуждаются хорошие и положительные стороны семьи. Есть красивые цитатки в соцсетях чуть ли не из святых отцов, некоторые священники отметились высказываниями, но основную массу разговоров в СМИ составляют сообщения о том, кто, где и с кем развелся и кто с кем кому изменил. Батюшки идут на эти ток-шоу, чтобы дать нравственную оценку очередной девушке или очередному молодому человеку. Но нигде не учат быть женами и мужьями или мамой и папой", — считает священник храма священномученика Пантелеимона города Орска Александр Курсаков.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИкона "Св. Петр и Феврония Муромские"
© РИА Новости / РИА Новости
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Икона "Св. Петр и Феврония Муромские"

За сравнительно короткий срок эта церковь в честь известного целителя стала чуть ли не главным местом, куда горожане обращаются за помощью в сложных семейных ситуациях. В подвале храма открыт благотворительный склад, а сам батюшка указал в интернете свой телефон с разрешением звонить ему в любое время дня и ночи.

"Как-то я прочитал книгу одной американской писательницы про женщину, которая решила найти счастливых жен. Вокруг себя она видела, как семьи выставляются в негативном свете, слышала, что многодетность ведет к разрухе, что счастливая жена может быть только при счастливом муже, а таких нет, потому что они или работают, или пьют, или пьют и работают. Но она нашла счастливых жен — и они создали свой клуб! У нас нет ничего похожего. Все мысли сводятся к причудливому шаблону: "если ты не сказал про семью святоотеческими словами, то вроде как и не по-русски выразился". То есть либо совсем беда, либо делай, как святые велели", — продолжает отец Александр.

Крепкие семейные пары российских политиков
© РИА Новости / Вадим ПреслицкийПерейти в фотобанкДень семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.Медведевы на празднике Дня семьи, любви и верности в Муроме
© РИА Новости / Вадим Преслицкий
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День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Оргкомитет праздника возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив, супруга премьер-министра России Светлана Медведева. В этом году премьер с женой отмечают 24 года совместной жизни. Супруги познакомились, когда учились в одной школе.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше 20 лет женат на своей односельчанке Медни, с которой он познакомился в школе. Они воспитывают двенадцать детей.Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы на показе коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше 20 лет женат на своей односельчанке Медни, с которой он познакомился в школе. Они воспитывают двенадцать детей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский с 1971 года женат на Галине Лебедевой. У супругов есть сын и два внука.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с супругой Галиной Лебедевой на праздновании 70-летия В. Жириновского в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 1971 года женат на Галине Лебедевой. У супругов есть сын и два внука.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович с 2001 года женат на Зумруд Рустамовой. Пара воспитывает троих сыновей.Советник президента РФ Аркадий Дворкович с супругой Зумруд Рустамовой
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович с 2001 года женат на Зумруд Рустамовой. Пара воспитывает троих сыновей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДиректор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков с супругой Еленой вместе уже 40 лет. У пары двое сыновей.Директор внешней разведки РФ Михаил Фрадков с супругой Еленой на концерте Три века Петербургского балета
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков с супругой Еленой вместе уже 40 лет. У пары двое сыновей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАлександр Хлопонин познакомился со своей супругой Натальей во время обучения в Московском финансовом институте. В 1986 году они расписались. У пары есть дочь.Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин (слева) с супругой и председатель совета директоров ОАО Полюс Золото, президент группы Онэксим Михаил Прохоров (справа) перед началом премьерного показа картины Федора Бондарчука «Обитаемый остров» в кинотеатре «Октябрь»
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Хлопонин познакомился со своей супругой Натальей во время обучения в Московском финансовом институте. В 1986 году они расписались. У пары есть дочь.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкВладислав Сурков познакомился с Натальей Дубовицкой еще в середине 90-х годов. Пара воспитывает троих детей: двух сыновей и дочь.Заместитель генирального директора группы предприятий Российские крахмалопродукты Наталья Дубовицкая и член попечительского совета фонда Сколково Владислав Сурков
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Владислав Сурков познакомился с Натальей Дубовицкой еще в середине 90-х годов. Пара воспитывает троих детей: двух сыновей и дочь.
© РИА Новости / Алексей ЮшенковПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина встретила своего мужа во время обучения в МГУ. Будучи аспиранткой экономического факультета, она вышла замуж за преподавателя кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Ярослава Кузьминова, который теперь является ректором НИУ ВШЭ. У пары есть сын.Основатель и председатель Совета директоров Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов и министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина (слева направо) разговаривают перед началом премьеры балета Утраченные иллюзии, которая состоялась в Большом театре
© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина встретила своего мужа во время обучения в МГУ. Будучи аспиранткой экономического факультета, она вышла замуж за преподавателя кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Ярослава Кузьминова, который теперь является ректором НИУ ВШЭ. У пары есть сын.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу со своей супругой Ириной познакомился во время учебы в Красноярском политехническом университете. Брак они зарегистрировали, когда учились на пятом курсе вуза. У пары двое дочерей.Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Кужугетович Шойгу (1955 г. р.) с супругой на вечере, посвященном 300-летию Российского флота, в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Александр Макаров
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Министр обороны России Сергей Шойгу со своей супругой Ириной познакомился во время учебы в Красноярском политехническом университете. Брак они зарегистрировали, когда учились на пятом курсе вуза. У пары двое дочерей.
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей будущей супругой Надеждой познакомился еще в школе. Они вместе в 1962 году поступали в Орловский педагогический институт. Он - на физмат, а она - на истфак. У супругов двое детей и уже семь внуков.Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Андреевич Зюганов с супругой на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 300-летию Российской флота
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей будущей супругой Надеждой познакомился еще в школе. Они вместе в 1962 году поступали в Орловский педагогический институт. Он - на физмат, а она - на истфак. У супругов двое детей и уже семь внуков.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЛидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский с супругой Еленой женаты больше 40 лет (по некоторым данным, они расписались в 1973 году). Пара воспитала двоих сыновей.Выборы Президента России. Лидер фракции Яблоко в Государственной Думе РФ, кандидат на пост Президента РФ Григорий Алексеевич Явлинский с супругой на избирательном участке
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский с супругой Еленой женаты больше 40 лет (по некоторым данным, они расписались в 1973 году). Пара воспитала двоих сыновей.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВице-премьер России Дмитрий Рогозин с 1983 года женат на Татьяне Серебряковой. У супругов есть сын и три внука.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин с супругой Татьяной во время осмотра музея терракотовых воинов императора Цинь Шихуана в Сиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с 1983 года женат на Татьяне Серебряковой. У супругов есть сын и три внука.
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Способ не думать о разводе

Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
В Нижнем Новгороде устроят бал для семейных пар, проживших в браке полвека
Проблема в том, что в православной житийной традиции не так много примеров счастливой семейной жизни. Не потому, что Церковь плохая, а потому, что от века она учила немного другому. Именно на православном Востоке всегда были особенно сильны традиции монашеского "ухода из мира". Часто вспоминают канонизированных в лике святых князя Дмитрия Донского и его жены Евдокии, у которых было 12 детей, и семью последнего императора Николая II, но это скорее исключения. Возможно, именно поэтому мой собеседник приводит примеры из Ветхого Завета: Иаков, трудившийся 14 лет за право жениться на возлюбленной, и его супруга Рахиль — символ матери, до конца сострадающей своим детям и заботящейся об их судьбе.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПамятник святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Памятник святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде
"Вчера по радио выступал специалист по семейным отношениям. Его спросили, как объяснить ребенку развод. И он сказал, что женщина не обязана всю жизнь терпеть мужа. То есть даже не возникает вопроса о том, что это неправильно! Это не плохо и не хорошо — у людей просто не хватает информации о хороших семьях", — убежден священник.

По его словам, сегодня в обществе победила странная концепция — рекламировать лекарства, вместо того чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, лечить зависимости вместо популяризации трезвости и говорить, как плохо изменять, вместо того чтобы показывать: "семья — это хорошо". А ведь если человек счастлив в браке, он никогда не подумает об измене. "Как не грешить и не развестись — неверный вопрос. Надо спрашивать: как жить по законам Божиим и не думать о разводе", — горячо говорит он.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЧастицы мощей православных святых князя Петра и княгини Февронии в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское Красногорского района
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Частицы мощей православных святых князя Петра и княгини Февронии в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровское Красногорского района

Аквариум с цветными камешками

Прохожие на реконструированном Новом Арбате в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В центре Москвы будут транслировать ролики ко Дню семьи
Жениться не потому, что "так делают все", а потому, что это собственное, осознанное, ответственное решение, по любви к человеку. Всю жизнь дарить жене цветы. Не ругать ребенка за разбитую чашку. Помнить, что Господь создал мужчину и женщину разными, и не "дрессировать друг друга". Это лишь немногие советы, которые отец Александр дает своим прихожанам. "Вот часто ли папа говорит сыну: ты к маме сейчас не подходи, ей тяжело, давай минут через двадцать вместе подойдем, но с цветами? Да почти никогда. А без этого никак", — уверен священник.

"Однажды пришлось привести одному человеку даже такой пример. Ты говоришь, что любишь рыбу, — и что ты будешь делать? "Пожарю и съем", — слышу в ответ. Но это к рыбе никакого отношения не имеет. Если бы ты эту рыбу любил, ты бы ей аквариум поставил, камушки покрасил, запустил бы и любовался. Так и в семье, если любишь жену, то должен все для нее сделать. А у нас в крайнем случае думают: "Что бы мне сделать для себя такого, чтобы в этом еще и моя жена поучаствовала?" — сетует он.

Возможно, именно поэтому распадаются браки. По данным Росстата, в 2016 году было заключено 985 тысяч браков и зарегистрировано 608 тысяч разводов. То есть расходятся 61,7% супружеских пар.

© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкМолодожены на церемонии открытия скульптурной композиции Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Молодожены на церемонии открытия скульптурной композиции Святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии в Самаре

Полюбить домохозяйку

"Нет счастливого понедельника, с которого все внезапно станет по-другому. И Церковь должна этим заниматься. У нас готовят усыновлять детей, но не готовят вступить в брак. Нет указателей, нет карты, как строить семью. Творец говорит, что дороже и выше ничего нет, когда двое становятся одной плотью. Это самая высшая степень родства. А у нас в светском обществе часто слышишь, что быть домохозяйкой позор, что если детей воспитываешь, то больная, что если не можешь "построить" жену, то как на тебя будут друзья смотреть… Мы должны учить, что все наоборот!" — призывает священник.

Наоборот — это не забывать о том, что семья не просто так называется "малой Церковью". Соизмерять с Богом собственный характер. "Если твердость, то добрая. Если правда, то без кулаков. Ведь именно Господь придумал так, чтобы двое жили под одной крышей и ребенок всегда видел родителей счастливыми", — добавляет он.

Российские болельщики на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Православные в День семьи опросят футбольных фанатов в Москве на тему любви
А поддержать семью в состоянии любой православный храм, было бы желание. Молодым семьям нужен досуг, но во многих городах мало мест, куда можно просто прийти и поиграть с детьми или привести ребенка на бесплатные занятия. Многодетные родители часто чувствуют себя одинокими и занимающимися "непопулярным" делом. Малообеспеченным нередко нужны вещи и продукты. "В любом храме, где работа с людьми в приоритете, все это есть. Мы создали такую систему за несколько месяцев. И если так сделают повсюду, то счастливых семей станет неизмеримо больше", — заключает отец Александр.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУ памятника Петру и Февронии Муромским в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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У памятника Петру и Февронии Муромским в Екатеринбурге
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Религия и мировоззрение
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