"Как жить сегодня Петру и Февронии": Церковь решает семейный вопрос

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Алексей Михеев. Русская православная церковь в воскресенье вспоминает святых муромских князей Петра и Февронию. Прошедшие вместе много испытаний, в том числе властью и изгнанием, принявшие перед смертью монашеский постриг и умершие в один день, они считаются в православной традиции покровителями семьи, любви и верности. О том, как видятся из-за церковной ограды проблемы современного супружества, — в материале РИА Новости.

История Петра и Февронии

Согласно житию, князь Петр за несколько лет до вступления на муромский престол заболел проказой. Во сне ему открылось, что от недуга может исцелить только крестьянка, дочь пчеловода Феврония. Она согласилась вылечить князя, если он потом на ней женится. Петр пообещал, но ему не хотелось брать в жены простолюдинку, и он обещание не исполнил.

Феврония, заподозрив неладное, не залечила у князя один струп. Когда Петр не сдержал слова, болезнь возобновилась. Он опять обратился к девушке за помощью и на этот раз все же женился на ней. И полюбил жену настолько, что добровольно отказался от власти, отправившись с супругой в изгнание, когда бояре взбунтовались против княгини-простолюдинки.

Без правителя в Муроме началась смута, и бояре позвали князя обратно. Князь и княгиня вернулись, правили долго, заслужив любовь народа. В старости приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и молили Бога, чтобы умереть в один день. Похоронить себя завещали вместе, в одном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Скончались святые супруги каждый в своей келье в один день и час. Этот момент очень трогательно описал в середине XVI века Ермолай-Еразм, создавший на основе муромских устных преданий литературную "Повесть о Петре и Февронии". "В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала лики святых на воздухе для соборного храма пречистой Богородицы, преподобный и блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: "О сестра Ефросиния! Пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу". Она же ответила: "Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь". Он во второй раз послал сказать: "Не долго могу ждать тебя". И в третий раз прислал сказать: "Уже умираю и не могу больше ждать!" Она же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха: только у одного святого мантию еще не докончила, лицо уже вышила; и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что умирает вместе с ним", — гласит повесть.

Клуб счастливых жен

Завещание супругов похоронить себя в одном гробу сочли несовместимым с монашеским званием — тела положили в разных обителях. Но на следующий день они оказались вместе.

"Сейчас почти нигде не обсуждаются хорошие и положительные стороны семьи. Есть красивые цитатки в соцсетях чуть ли не из святых отцов, некоторые священники отметились высказываниями, но основную массу разговоров в СМИ составляют сообщения о том, кто, где и с кем развелся и кто с кем кому изменил. Батюшки идут на эти ток-шоу, чтобы дать нравственную оценку очередной девушке или очередному молодому человеку. Но нигде не учат быть женами и мужьями или мамой и папой", — считает священник храма священномученика Пантелеимона города Орска Александр Курсаков.

За сравнительно короткий срок эта церковь в честь известного целителя стала чуть ли не главным местом, куда горожане обращаются за помощью в сложных семейных ситуациях. В подвале храма открыт благотворительный склад, а сам батюшка указал в интернете свой телефон с разрешением звонить ему в любое время дня и ночи.

"Как-то я прочитал книгу одной американской писательницы про женщину, которая решила найти счастливых жен. Вокруг себя она видела, как семьи выставляются в негативном свете, слышала, что многодетность ведет к разрухе, что счастливая жена может быть только при счастливом муже, а таких нет, потому что они или работают, или пьют, или пьют и работают. Но она нашла счастливых жен — и они создали свой клуб! У нас нет ничего похожего. Все мысли сводятся к причудливому шаблону: "если ты не сказал про семью святоотеческими словами, то вроде как и не по-русски выразился". То есть либо совсем беда, либо делай, как святые велели", — продолжает отец Александр.

Способ не думать о разводе

Проблема в том, что в православной житийной традиции не так много примеров счастливой семейной жизни. Не потому, что Церковь плохая, а потому, что от века она учила немного другому. Именно на православном Востоке всегда были особенно сильны традиции монашеского "ухода из мира". Часто вспоминают канонизированных в лике святых князя Дмитрия Донского и его жены Евдокии, у которых было 12 детей, и семью последнего императора Николая II, но это скорее исключения. Возможно, именно поэтому мой собеседник приводит примеры из Ветхого Завета: Иаков, трудившийся 14 лет за право жениться на возлюбленной, и его супруга Рахиль — символ матери, до конца сострадающей своим детям и заботящейся об их судьбе.

"Вчера по радио выступал специалист по семейным отношениям. Его спросили, как объяснить ребенку развод. И он сказал, что женщина не обязана всю жизнь терпеть мужа. То есть даже не возникает вопроса о том, что это неправильно! Это не плохо и не хорошо — у людей просто не хватает информации о хороших семьях", — убежден священник.

По его словам, сегодня в обществе победила странная концепция — рекламировать лекарства, вместо того чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, лечить зависимости вместо популяризации трезвости и говорить, как плохо изменять, вместо того чтобы показывать: "семья — это хорошо". А ведь если человек счастлив в браке, он никогда не подумает об измене. "Как не грешить и не развестись — неверный вопрос. Надо спрашивать: как жить по законам Божиим и не думать о разводе", — горячо говорит он.

Аквариум с цветными камешками

Жениться не потому, что "так делают все", а потому, что это собственное, осознанное, ответственное решение, по любви к человеку. Всю жизнь дарить жене цветы. Не ругать ребенка за разбитую чашку. Помнить, что Господь создал мужчину и женщину разными, и не "дрессировать друг друга". Это лишь немногие советы, которые отец Александр дает своим прихожанам. "Вот часто ли папа говорит сыну: ты к маме сейчас не подходи, ей тяжело, давай минут через двадцать вместе подойдем, но с цветами? Да почти никогда. А без этого никак", — уверен священник.

"Однажды пришлось привести одному человеку даже такой пример. Ты говоришь, что любишь рыбу, — и что ты будешь делать? "Пожарю и съем", — слышу в ответ. Но это к рыбе никакого отношения не имеет. Если бы ты эту рыбу любил, ты бы ей аквариум поставил, камушки покрасил, запустил бы и любовался. Так и в семье, если любишь жену, то должен все для нее сделать. А у нас в крайнем случае думают: "Что бы мне сделать для себя такого, чтобы в этом еще и моя жена поучаствовала?" — сетует он.

Возможно, именно поэтому распадаются браки. По данным Росстата, в 2016 году было заключено 985 тысяч браков и зарегистрировано 608 тысяч разводов. То есть расходятся 61,7% супружеских пар.

Полюбить домохозяйку

"Нет счастливого понедельника, с которого все внезапно станет по-другому. И Церковь должна этим заниматься. У нас готовят усыновлять детей, но не готовят вступить в брак. Нет указателей, нет карты, как строить семью. Творец говорит, что дороже и выше ничего нет, когда двое становятся одной плотью. Это самая высшая степень родства. А у нас в светском обществе часто слышишь, что быть домохозяйкой позор, что если детей воспитываешь, то больная, что если не можешь "построить" жену, то как на тебя будут друзья смотреть… Мы должны учить, что все наоборот!" — призывает священник.

Наоборот — это не забывать о том, что семья не просто так называется "малой Церковью". Соизмерять с Богом собственный характер. "Если твердость, то добрая. Если правда, то без кулаков. Ведь именно Господь придумал так, чтобы двое жили под одной крышей и ребенок всегда видел родителей счастливыми", — добавляет он.

А поддержать семью в состоянии любой православный храм, было бы желание. Молодым семьям нужен досуг, но во многих городах мало мест, куда можно просто прийти и поиграть с детьми или привести ребенка на бесплатные занятия. Многодетные родители часто чувствуют себя одинокими и занимающимися "непопулярным" делом. Малообеспеченным нередко нужны вещи и продукты. "В любом храме, где работа с людьми в приоритете, все это есть. Мы создали такую систему за несколько месяцев. И если так сделают повсюду, то счастливых семей станет неизмеримо больше", — заключает отец Александр.