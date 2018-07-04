Три века молчания: в Русской церкви хотят решить проблему старого обряда

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Алексей Михеев. В Русской православной церкви набирает популярность "единоверие" — богослужение по старому обряду, запрещенному при патриархе Никоне. Сегодня таких приходов уже около сорока. Как живут современные "канонические" старообрядцы, что думают о своих традициях, почему священнику нельзя есть мороженое на улице, а девушке приходится покупать свадебный наряд в мусульманской лавке — в материале РИА Новости.
К алтарю за романтикой
До сих пор историки задаются вопросом, почему реформа патриарха Никона, задавшегося целью привести русское богослужение в соответствие с обрядами, принятыми в то время в греческих православных церквях, вызвала такое сопротивление в народе. Тысячи людей добровольно шли на костры, предпочитая страшную смерть новому порядку. Монастыри и храмы штурмовали войска, целые семьи замерзали насмерть на пути в Сибирь — кто-то сам бежал туда, где нет солдат и можно молиться как хочется, кого-то высылали власти. Одна из попыток примирить две церковные традиции — так называемое единоверие, официальное разрешение служить в отдельных храмах по старому обряду.
"А к началу перестройки было только два! Наверное, 40 — не так много, но давайте вспомним, что было в Советском Союзе. Сначала совсем не было прихожан, так что рост заметен", — говорит он.
Своих прихожан он условно делит на три категории: потомков старых единоверцев; тех, кто перешел из "классических" старообрядцев (которых в Русской церкви, несмотря ни на что, до сих пор считают раскольниками); и тех, кого привела "историческая романтика".
Кто в рай попадет
"Они ищут атмосферу Древней Руси. Говорят: "Хотим посмотреть, как у вас здесь". И чаще всего остаются прихожанами. Иные попадают случайно: их завораживает древняя служба. Но такие потом убегают как ошпаренные — чувствуют что-то непривычное, это их пугает, и больше они не приходят. Кто-то просто смотрит. А кто-то признается: "Мы после вас не понимаем, как по-другому молиться". Можно назвать этот путь эстетическим — люди воспринимают саму службу, и она трогает их сердца", — рассказывает отец Иоанн.
Отец Иоанн родился в Прибалтике в старообрядческой семье, десять лет был ректором Рижского старообрядческого духовного училища, но потом перешел в РПЦ. Рукополагал его в Смоленске будущий Патриарх Московский и всея Руси митрополит Кирилл, а старообрядцы до сих пор не могут простить.
"Я родился в среде беспоповцев — это старообрядцы, у которых нет священников и некому совершать таинства. Многие задумываются, как вернуть утраченное, это очень большая проблема. Конечно, за тех старообрядцев-беспоповцев, которые живут вдали от цивилизации, в тайге, моя душа не болит — их напряженный молитвенный труд, я уверен, Господь оценит. А вот те, что в городах, очень быстро теряют свои специфические черты. В моем понимании это ничем не оправдано", — рассказывает он.
Мороженое и дресс-код
Каждое воскресенье в красивый белый храм у бывшего электрозавода приходит человек 50. Все очень молодые — лет по 30. "Крестим, венчаем, только с погребениями у нас плоховато", — шутит отец Иоанн.
"Любой нормальный, воспитанный человек должен понимать, куда он идет — на пляж или в храм. Ведь почему-то не принято ходить в шортах в театры и даже в хорошие рестораны. А в храм некоторые рвутся в том, в чем гуляют в жару по улице, и возмущаются, когда их здесь не понимают", — говорит священник.
"Иногда видишь такие картинки: идут два священника в рясах и едят мороженое. Наверное, их не воспитали, или они не понимают, что не надо этого делать на улице, в метро. Мы тут стараемся такие вещи прививать", — заключает он.
Один из его прихожан, потомственный терский казак, однажды надумал венчаться. У него самого проблем со свадебным костюмом не возникло, а вот в поисках наряда для невесты пришлось обойти пол-Москвы, в том числе и православные магазины. В итоге то, что хотели молодые, нашлось только у мусульман. "Стыд для всех нас", — качает головой отец Иоанн.
Как петь православному
"Самое главное, наш приход — это настоящая семья, где никто не смотрит на чины и звания и все стараются возрастать в вере и помогать в этом друг другу. И тут нет ни грамма лишней патетики", — говорит Михаил.
Что касается приверженности древнему унисонному пению, то Михаил солидарен с отцом Иоанном: "Унисонное (а не многоголосное, как в большинстве православных храмов) пение намного лучше располагает к молитве и позволяет понять духовный смысл того, что поется. Русский религиозный философ Евгений Трубецкой как-то назвал икону "умозрением в красках". И именно "умозрением" или даже "богословием в пении" я бы назвал знаменный распев", — объясняет он.
Католики с единоверцами — братья навек?
Община Никольского храма поддерживает близкие отношения с белорусскими староверами-беспоповцами, часть которых перешла в Московский патриархат на правах единоверия. Особенно в Минске и Полоцке.
Пострадавшие за царя
После революции на "пострадавших от царизма" старообрядцев советская власть первое время демонстративно не обращала особого внимания. Более того, по словам журналиста Алексея Пичугина, много лет изучавшего историю, большевики были благодарны купцам-старообрядцам за то, что те поддерживали революционеров рублем. Потом, естественно, все было забыто, и староверы разделили горькую участь большинства религиозных конфессий в СССР. А вот единоверцам, многие из которых были убежденными монархистами, с самого начала надеяться было не на что.
Один из крупнейших единоверческих приходов, продержавшийся дольше других, — Михайло-Архангельский храм в Михайловской слободе, неподалеку от Москвы. Его закрыли уже в 1950-е. Священник этого храма, протоиерей Стефан Смирнов, служивший в нем с 1903 по 1934 год, оставил после себя очень любопытные дневники, которые вел с начала ХХ века до самой своей кончины.
К 1980-м единоверческих приходов в СССР практически не осталось.
Что дальше?
Будущее "единоверия" Михаил Тюренков связывает с просвещением. "Мы должны больше узнать о том, что же в реальности привело к расколу. Не выискивая виновных, анализировать эту трагедию, говоря современным языком, как "кейс", чтобы сделать выводы из случившегося", — убежден он.
"Я скорее оптимист, поскольку вижу, что хоть и медленно, со скрипом, но интерес к дораскольным традициям просыпается, новые единоверческие общины создаются, причем не по указке сверху, а благодаря инициативам снизу. Хотя без должного знания и обсуждения случившегося во второй половине XVII века все это останется на уровне "сапог и косовороток" — фольклора, эстетически интересного, но еще отнюдь не являющегося "единоверием", — заключает собеседник.