Эксперты рассказали о главных проблемах Дагестана в религиозной сфере

МАХАЧКАЛА, 29 июн – РИА Новости. Жителям Дагестана необходимо объяснять, что мечети не могут заменить собой органы государственной власти. В то же время в регионе имеются внутриконфессиональные разногласия, заявили эксперты, принявшие участие в международной конференции "Перспективы сохранения национальной и религиозной традиции в условиях экстремизма".

Конференция прошла в рамках программы "Ближний Восток — Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия", поддержанной Фондом президентских грантов.

"Растут обращения в мечети по разным вопросам. Только в Махачкале около трех тысяч обращений в неделю. … Многие люди думают, что поскольку растет количество обращений в мечети, то значит, они заменяют собой государственные органы. Но это нет, надо пытаться как-то это объяснять людям", — заявил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

По его словам, регионе зачастую наблюдается противоречие между аятом (предписаниями Корана) и адатом (доисламским обычаем). Адат, по словам эксперта, "тяжело исследовать и перебороть", однако власти совместно с муфтиятом планомерно занимаются этим.

Немаловажным, как отметил Гереев, для Дагестана является семейный вопрос. Количество разводов сегодня, по его словам, катастрофическое. Тем не менее, духовенство объясняет важность сохранения браков.

"Когда мы начали заниматься семейной проблематикой, то выяснили, что в молодежной среде культивируется многоженство. Но при этом более 28% браков вообще не регистрируются. Это большая цифра. Никах (брачный договор в исламе – ред.) заключают и этим ограничиваются", — отметил эксперт.

"И вообще идет призыв передать полномочия загсов религиозным организациям. Мотивируют это так: человек рождается и идет в мечеть, умирает – и идет в мечеть. Кроме того при заключение брака дается свидетельство религиозного образца. А все потому, что сферы, которые занимаются этим, коррумпированы, поэтому люди доверяют религиозным организациям гораздо больше", — добавил он.

В свою очередь эксперт министерства по национальной политике Республики Дагестан профессор Патимат Омарова обратила внимание на то, что в регионе нет конфликтов между религиозными течениями, но, вместе с тем, "есть внутриконфессиональные разногласия". Об этом, как отметила она, нельзя умалчивать.

"Это отвратительно, когда люди, позиционирующие себя как мусульмане, не могут найти общий язык друг с другом. Мы должны над этим работать. … Надо чтобы понимание этого стало проникать во все слои общества. Потому что очень странно бывает видеть, когда у меня на занятиях две студентки-мусульманки спорят между собой, кто из них правильнее понимает ислам", — рассказала она.

В муфтияте Дагестана подтвердили, что такая проблема существует. "Но ведется огромная работа по решению этого вопроса", — заверил эксперта руководитель департамента образования и науки Духовного управления мусульман Дагестана Мурад Шафиев.