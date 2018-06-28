Исламские теологи уделяют Дагестану особое внимание, заявили в муфтияте

МАХАЧКАЛА, 28 июн — РИА Новости. Сообщество теологов и российские власти уделяют большое внимание развитию исламского богословия в Дагестане, заявил руководитель департамента образования и науки Духовного управления мусульман Дагестана Мурад Шафиев.

"На самом деле сегодня очень много проблем в этой области. В области теологического образования республика Дагестан является таким субъектом, которому уделяется большое внимание и с федерального центра и сообщества теологов", — сказал он.

Эта проблема для региона, как отметил представитель мусульманской общины, очень значимая. В то же время он заявил, что богословская школа в Дагестане является одной из самых сильных в стране.

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018/19 учебный год будет, по ее словам, увеличено.