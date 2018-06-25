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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Президент Мальты пригласила философов из России на дискуссию во дворец

22:5725.06.2018
(обновлено: 22:59 25.06.2018)
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© Ольга ЛипичПрезидент Мальты Мари-Луиз Колейро ПрекаПрезидент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека
© Ольга Липич

АТТАРД (Мальта), 25 июн — РИА Новости, Ольга Липич. Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека пригласила профессоров и молодых участников открывшейся в понедельник на острове международной философской школы Московского центра исследования сознания (МЦИС) провести дискуссии о тождестве личности в своей официальной резиденции во дворце Сан-Антон.

Райский сад

"Когда я вижу группу ученых, которые приехали из разных стран для совместного обсуждения глубоких и актуальных философских вопросов личности, то испытываю счастье. Потому что это то, во что я верю: когда люди разных культур обмениваются знаниями в атмосфере взаимного уважения, это обогащает их и делает мир чудесным. Это дает нам правильную идентичность — что мы одна человеческая семья. Мир нуждается в таких людях, как вы", — сказала Мари-Луиз Колейро Прека, встречая философов в своем дворце.

Один из основателей МЦИС, доктор философских наук Дмитрий Волков отметил, что был шокирован предложением президента Мальты. Он полагает, что ни один президент не приглашал философов проводить конференции в своем дворце.

© Ольга ЛипичПрезидент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека
© Ольга Липич
Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека

Сан-Антон был построен около 400 лет назад и с XVII века служил резиденцией магистра Мальтийского рыцарского ордена. В наши дни особой его достопримечательностью является роскошный цветущий сад, с фонтанами, лебедями и павлинами. Прежде он был частным и закрытым.

Но с тех пор, как Мари-Луиз Колейро Прека стала главой государства, она открыла сад Сан-Антона для детей. Ежегодно на Мальту приезжает много школьников и студентов из разных стран. И президент старается помочь развитию в подрастающем поколении дружеского взаимодействия ради мира на планете. В ее дворцовом саду побывали уже тысячи детей. А для некоторых групп президент может и лично провести экскурсию.

Расщепленный мозг, но одна личность

Профессор Оксфорда Ричард Суинберн - лектор летней международной философской школы Московского центра исследования сознания
© РИА Новости / Ольга Липич
Российские и зарубежные философы поспорят на Мальте о личности, душе и боге
Основной темой философских диспутов в президентском дворце в понедельник стал вопрос о том, что происходит с личностью в случае расщепления мозга. Это может происходить при мысленном эксперименте или в реальной жизни вследствие необходимого хирургического вмешательства, например, применяемого для лечения эпилепсии.

На практике, по словам философов, наиболее часто встречается рассечение мозолистого тела, отвечающего, в том числе, за интеграцию информации двух полушарий. И долгое время считалось, что при этом пациенты сохраняют психическое единство.

Однако впоследствии выяснилось, что оно может утрачиваться. Есть, например, синдром "чужой руки", и ролик в интернете, в котором женщина одной рукой платит за покупку, а другой рукой забирает деньги, при этом она видит происходящее — и начинает бороться с собой.

Некоторые ученые считают, что в данном случае мы имеем дело уже с двумя личностями, потому что утрачено психологическое единство и действуют одновременно два источника сознательного контроля.

© Ольга ЛипичПрезидент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека
© Ольга Липич
Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека

Однако ведущий лектор – философ и богослов, оксфордский профессор Ричард Суинбёрн отстоял свою точку зрения — что никакое физическое вмешательство не может разделить личность, она всегда остается только одна. Под личностью он понимает неделимую ментальную субстанцию, а именно — душу. По его словам, даже если расщепленный мозг пересаживают в два разных тела, то исходная личность выживает только в одном — там, где сохраняется "уникальный привилегированный доступ к ментальным событиям личности".

"Так, мы может знать, что конкретный человек испытывает боль, но какую и как — достоверно нам неизвестно, мы все испытываем все по-разному, это уникальное ментальное событие… Мой вывод: личность остается тождественной себе, только если с необходимостью имеет уникальный доступ к тем же самым ментальным событиям", — пояснил Суинбёрн.

Он модерирует дискуссии философской школы как наиболее опытный ученый — британскому профессору 83 года. Но и у каждого молодого участника школы есть свои научные интересы в области исследования сознания, а дискуссии помогают точнее сформулировать идеи и апробировать их на высоком уровне.

"Хирургический" аспект

Сотрудник МЦИС, кандидат филологических наук Антон Кузнецов рассказал РИА Новости, что в вопросе тождества личности важен не только метафизический, но также эмпирический аспекты, особенно в случаях различных поражений мозга и хирургических вмешательств в мозг. Проблема в том, что до сих пор нет единого понятия личности. И, например, психолог и специалист по неврологической травме говорят о личности по-разному.

© Ольга ЛипичПрофессор Оксфорда Ричард Суинберн
© Ольга Липич
Профессор Оксфорда Ричард Суинберн

"Психологи говорят о психологическом портрете. А нейроученые или нейрохирурги говорят о характере отправления когнитивной функции. При психологическом раздвоении личности человек все равно действует, как нормальный человек с единым сознанием: у него может быть просто вереница сменяющих друг друга психологических портретов, но при этом у него в каждый момент времени один источник контроля. И в этом случае у нас нет проблем единства, которые возникают у пациентов с расщепленным мозгом. А в случае расщепленного мозга когнитивное функционирование предъявляет два потенциально автономных источника контроля — и личность уже не действует, как нормальный человек с единым сознанием", — пояснил Кузнцов.

Отвечая на вопрос о выводе из этих рассуждений, он отметил, что "когда мы рассматриваем случаи поражения мозга и встает вопрос о личности — чтобы его разрешать, должен быть разработанный концептуальный аппарат: что такое личность, сознание, каковы критерии личности".

"И здесь — море философской работы. Эмпирически эти вещи устанавливаемы, только когда мы исходим из концептуальных установок. А с этими установками и работают философы. И вот один из результатов сегодняшнего дня. В случае с расщепленным мозгом говорить о том, что здесь две личности, два потока сознания, — нет никаких оснований, ни эмпирических, ни концептуальных. Это очень важный результат", — заключил Кузнецов.

Философскую летнюю недельную школу на Мальте организовал Московский центр исследования сознания при философском факультете МГУ, основанный профессором Вадимом Васильевым и доктором философских наук и предпринимателем Дмитрием Волковым. Участники международного научно-образовательного проекта — около 25 человек из России, Великобритании, США, Китая и Лихтенштейна — профессора и молодые ученые, прошедшие серьезный отбор.

© Ольга ЛипичПрофессор Оксфорда Ричард Суинберн
© Ольга Липич
Профессор Оксфорда Ричард Суинберн
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