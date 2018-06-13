Патриарх о сборной России на ЧМ-2018: остается надеяться и молиться

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на успешный исход чемпионата мира по футболу для российской сборной и молится, чтобы "все было правильно и достойно" у спортсменов национальной команды.

"Надеюсь, что это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей. Конечно, во многом это будет зависеть еще от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", — заявил патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.

Команда Станислава Черчесова в четверг в матче открытия ЧМ-2018 сыграет в "Лужниках" со сборной Саудовской Аравии, встреча начнется в 18.00 мск. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.