Митрополит Иларион рассказал, что поможет возрождению российской глубинки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Восстановление недействующих храмов в заброшенных деревнях могло бы помочь возрождению этих населенных пунктов и возвращению туда местных жителей, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Есть много примеров того, как то или иное село, та или иная деревня погибала, люди оттуда уезжали, все больше и больше домов пустело, а потом начиналось восстановление храма, и вокруг этого проекта собирались люди, и люди начинали возвращаться в свои деревни", — заявил митрополит Иларион, слова которого приводит пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Глава ОВЦС отметил, что Русская православная церковь готова восстанавливать все исторические храмы, находящиеся в критическом состоянии, в том числе — церковные сооружения в опустевших селах и деревнях, так как "это может стать отправной точкой для возрождения покинутых людьми населенных пунктов".

При этом митрополит Иларион напомнил, что средства на реставрацию храмов поступают из разных источников, в том числе от государства, но главным источником являются добровольные пожертвования верующих.

Комментируя в эфире телеканала "Россия-24" новость о недавно построенном русском храме в Монако, архиерей подчеркнул, что в дальнем зарубежье все православные храмы строятся только по инициативе верующих. "Верующие, которые туда приезжают, — русские люди; они собираются в общину, начинают приглашать откуда-то священника, потом обращаются к патриарху с просьбой о создании прихода, и патриарх или правящий архиерей той епархии, где находится эта община, создает там приход", — пояснил митрополит.