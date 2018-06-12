Митрополит Иларион рассказал, что поможет возрождению российской глубинки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Восстановление недействующих храмов в заброшенных деревнях могло бы помочь возрождению этих населенных пунктов и возвращению туда местных жителей, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Глава ОВЦС отметил, что Русская православная церковь готова восстанавливать все исторические храмы, находящиеся в критическом состоянии, в том числе — церковные сооружения в опустевших селах и деревнях, так как "это может стать отправной точкой для возрождения покинутых людьми населенных пунктов".
Комментируя в эфире телеканала "Россия-24" новость о недавно построенном русском храме в Монако, архиерей подчеркнул, что в дальнем зарубежье все православные храмы строятся только по инициативе верующих. "Верующие, которые туда приезжают, — русские люди; они собираются в общину, начинают приглашать откуда-то священника, потом обращаются к патриарху с просьбой о создании прихода, и патриарх или правящий архиерей той епархии, где находится эта община, создает там приход", — пояснил митрополит.