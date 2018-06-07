Муфтий Татарстана призывает единоверцев совершать в Рамадан благие дела

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин во время Рамадана призвал последователей ислама с состраданием отнестись к тем, кому требуется особое внимание.

"С наступлением месяца Рамадан наше духовное управление провело ряд значимых, я бы сказал, знаковых мероприятий. В большей степени они адресованы особой прослойке нашего общества — сиротам, многодетным семьям, ветеранам войны и труда, заключенным", — сообщил в четверг РИА Новости муфтий Самигуллин.

Религиозный деятель отметил, что благотворительный фонд "Закят" исламского центра республики провел ифтар (вечернее разговение) для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Каждая семья получила от представителей ДУМ РТ памятные подарки и слова поддержки.

"Наша акция "Рамазан – месяц добрых дел" в поддержку тяжелобольных детей, еще не завершилась, но уже позволила оплатить курсы реабилитации для трех юных подопечных благотворительного фонда "Закят". Благодаря поддержке, за две недели месяца Рамазан средства удалось собрать для лечения нескольких девочек, страдающих различными формами ДЦП. Теперь у них есть возможность продолжить дорогостоящую реабилитацию в специализированных реабилитационных центрах", — добавил муфтий Самигулин.

По словам муфтия, в ряде колониях-поселениях Татарстана реализованы социальные проекты для заключенных с участием исламских деятелей.

"Важно было не только накормить заключенных, но и умело ответить на их вопросы, наставить на правильный путь, не дать им быть озлобленными на этот мир. Многие, очень многие люди именно в колониях начинают приходить к вере", — отметил Самигуллин, добавив, что "месяц Рамадан — это месяц прощения и огромных наград".

Муфтий также сказал, что в течение двух лет ДУМ РТ проводит совместную деятельность с Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану (УФСИН) и Центром социальной реабилитации и адаптации.

"Необходимо отметить, что во всех исправительных учреждения республики имеются молельные комнаты или мечети, с заключенными работают специально подготовленные имамы в целях профилактики распространения экстремизма в колониях", — заключил Самигуллин.