Режиссер Валерия Гай Германика станет ведущей христианской программы

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Валерия Гай Германика, автор фильма "Все умрут, а я останусь" и сериала "Школа", презентует авторский медиапроект о том, как совместить современную жизнь и христианство, сообщила режиссер РИА Новости.
Германика известна как автор получившей специальный приз Каннского кинофестиваля картины "Все умрут, а я останусь" о подростках-девятиклассниках, а также сериала "Школа", вызвавшего резкую критику РПЦ и учительского сообщества.
"С некоторых пор я с грустью начала понимать, что вокруг православия сложились целая система предрассудков. Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто, в котором невозможно раскрепостить свою творческую энергию и где отсутствует свобода личности и человеческая индивидуальность" — говорит Германика.
По ее словам, все совершенно не так. "На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в православии", — считает режиссер.
Новый проект, продолжает она, сможет рассказать "о поиске истины в бетоне и металле города" и станет взглядом на городскую жизнь через рассказ верующих людей, "изучение их мотивации и потребностей". Первыми ее гостями станут ресторатор и основатель "Чайхоны №1" Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.