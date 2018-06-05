Посол Португалии в России попросил благословение у патриарха Кирилла

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру на встрече во вторник с патриархом Московским и всея Руси Кириллом попросил его благословения на осуществление своей дипломатической миссии в России.

Встреча прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре. В октябре прошлого года Пинейру как новый посол Португалии в России вручил верительную грамоту президенту РФ Владимиру Путину.

"Ваше Святейшество, я приехал к вам с совершенно четким и ясным намерением — засвидетельствовать свое почтение как посол Португалии в Российской Федерации и просить вашего благословения на исполнение моей миссии в этой стране", — сказал Пинейру, слова которого приводит служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Посол также упомянул о том, что 19 лет назад он уже встречался с патриархом Кириллом, в его бытность еще председателем ОВЦС. В свою очередь предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к послу, отметил, что "в России любят Португалию, знают ее богатую культуру и замечательную историю".

"Можно сказать, мы проживаем на разных границах европейского континента: вы — на крайнем Западе, а мы — на Востоке, тем не менее, люди обнаруживают некие сходства в менталитете, в психологии между русскими людьми и португальцами. В жизни обоих народов, в частности, важную роль играет духовная традиция", — сказал патриарх.

При этом он напомнил о десятках тысяч людей из России, Украины, Белоруссии и Молдавии, которые проживают сегодня в Португалии. "Они являются православными, и замечательно, что в Португалии сегодня существует 14 приходов Русской православной церкви, где эти люди могут получать духовную поддержку", — подчеркнул патриарх.

Предстоятель РПЦ выразил мнение, что христианские общины России и Португалии могут играть положительную роль в укреплении духовных и культурных связей. "Вы, конечно, знаете, что в России существует большой интерес к португальской культуре, а в Португалии есть интерес к русской культуре. И культурный обмен является очень важным фактором в развитии отношений между нашими народами и странами", — сказал патриарх.

Глава РПЦ выразил надежду, что присутствие Паулу Визеу Пинейру в Москве в качестве главы португальского дипломатического представительства будет способствовать развитию добрых отношений России и Португалии.